Atıksız mutfak atölyesi yeni döneme başladı

Esenler Belediyesi’nin ‘Atıksız Hayat’ projesi çerçevesinde hayata geçirdiği ‘Atıksız Mutfak Atölyesi’nde yeni dönem başladı. Atölye eğitmeni Şef Dr. Esat Özata, derslere ilginin yüksek olduğunu kaydederek “Bu yıl atölyemizde yiyecek içecek sektöründe bulunmuş kursiyerlerimiz çoğunlukta bulunuyor” dedi.

Esenler Belediyesi’nin marka projelerinden biri olan “Atıksız Hayat Atıksız Mutfak” atölyesinde yeni dönem başladı. Bir ay boyunca mutfaklarda kalan artık besinlerin nasıl değerlendirileceğine dair teorik ve uygulamalı olarak bilgilerin paylaşılacağı atölyede dersler Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı’nda yapılıyor. Atölye sonunda kursiyerlere “Atıksız Mutfak Atölyesi” sertifikası verilecek.

Daha verimli ve bilinçli bir atölye

“Atıksız Hayat Atıksız Mutfak” atölyesi eğitmeni Şef Dr. Esat Özata, “Atölyeye başladığımızda ilk dönem öğrencilerimizin atıkla ilgili pek bir fikri yoktu. Toplum da çok bilinmiyordu. İlk atölyemizden sonra bu alana merakı olanlar neler yaptığımızı merak ettiler. Dolayısıyla süreç kelebek etkisi oluşturdu ve çalışmalarımız geniş kitlelere yayıldı. Bizler de Esenler Belediyesi olarak bunu hedefliyorduk. Atölyeye ilgi çok fazla olunca tekrar açtık. Bu hafta ilk dersimizi yaptık. Çok fazla talep var. Atölyeye kayıt yaptıranlar arasında sektörden kimselerin de olması çok mutluluk verici bir şey oldu. İlk dönem daha çok ev hanımlarına yönelik bir atölye iken şu an aramızda sektörde aşçı olarak çalışan, yiyecek ve içecek sektöründe bulunmuş kimseler bulunuyor. Bu durum yaptığımız işi daha keyifli hale getiriyor. Daha verimli ve bilinçli bir atölyeye dönüştük. ‘Atıksız Mutfak Atıksız Tarifler’ kitabıyla bu konuda farkındalık sağladık. Önümüzdeki hafta kitabımızın lansmanı da gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Bayat ekmekleri değerlendirmeyi öğrendik

“Atıksız Hayata Atıksız Mutfak” atölyesi kursiyerlerinden Serap Topçu, “Atölyeden sosyal medya aracılığıyla haberdar oldum. Mutfak atölyesinde çok keyifli vakit geçirdik. Mutfaktaki malzemeleri nasıl kullanmamız gerektiğini, ürünleri çöpe atmadan nasıl dönüştürebileceğimizi hocamız bizlere öğretti. Şefimiz eğlenceli ve bir o kadar öğretici üslubuyla bizlere çok güzel bir eğitim veriyor. Aynı zamanda evimizde bulunan bayat ve kenarda kalmış ürünleri nasıl kullanmamız gerektiği hakkında fikir sahibi oluyoruz. Hocamız bizimle çocukların seveceği pratik tarifler de paylaştı. Esenler Belediyesi’ne bu güzel hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.