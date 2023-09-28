Atıl alan İnegöl'e nefes olacak

İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde atıl halde bulunan 4 bin 800 metrekare alanı sanayi ve konut bloklarını ayıran yeşil hat olarak düzenliyor. 345 fidan ile adeta mini bir ormana dönüşecek alan, şehrin yeni oksijen deposu olacak.

Çevre düzenlemeleriyle modern bir kent oluşturan İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde hayata geçirdiği projeyle İnegöl’ün yeni oksijen deposunun temellerini attı. Alapınar Sokakta atıl vaziyette bulunan 4 bin 800 metrekare alan, sanayi ve konut bloklarını ayıran yeşil hat olarak düzenleniyor. Bu çerçevede daha önce sanayi tarafı tır parkı olarak düzenlenen alanın konut kısmı da yeşil alan ve otoparka dönüşüyor. Alanda, 345 ağaç, 25 araçlık otopark ve yürüyüş alanı yapımı için çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, oksijen deposu olacak koruluk alanda fidan dikimleri gerçekleştirildi. Başkan Taban, “Bu iki bloğu ayıran yeşil bantlarda geçmişte bir düzenleme yapmıştık. Sanayi tarafına bakan hattı Tır parkı olarak düzenledik. Konut alanı tarafından da bu yeşil bandı vatandaşlarımızın kullanımına uygun şekilde düzenliyoruz. Çocuk oyun alanları, spor alanları yapıldı burada. Mahallemiz eski ve yerleşik bir mahalle. Yeni yeni konutlarla nüfusun da arttığını görüyoruz bölgede. Burada vatandaşlarımızın konforlu ve huzurlu şekilde yaşamalarını istiyoruz” dedi.

345 adet ağacın toprakla buluştuğunu ifade eden Başkan Taban, “Mini bir ormanlık alan oluşturmuş oluyoruz aslında burada. 4 bin 300 metrekare yeşil alan, 180 metrekare sert zemin alanı ve alanın en başında da 320 metrekarelik bir otopark alanı oluşturmuş oluyoruz. Burada farklı türlerde bitkilendirmeyle güzel bir botanik alan ortaya çıkmış olacak. Daha önce bu alanın birinci etabında açmış olduğumuz semt sahası ve yeşil alan zaten kullanılmakta. Bu alan da tamamlandığında, ağaçlarımız yetiştiğinde vatandaşlarımız buralardan istifade edecekler. Bizler de fidanlarımızı dikerek bugün çalışmaya destek olmuş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.