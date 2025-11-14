Atıl durumdaki okul yeniden hayat buldu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu’nda kapsamlı bir temizlik, bakım, onarım ve tadilat çalışması gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir yıldır atıl durumda olan okul binası, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün koruma kurulu kararı doğrultusunda ara tatil sürecinde programa alınarak kamu yararına çalışan yükümlüler tarafından baştan sona yenilendi. 22 sınıf, kantin, sınıflar ve bahçe alanı detaylı biçimde temizlenip yıkanarak eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

Çalışmalar, yükümlülerin topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazanılmasına katkı sunarken, kamu kurumlarına da önemli ölçüde destek sağladı. Proje kapsamında hem okul yönetimi hem de mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, toplum yararına yürütülen bu tür projelerin artarak devam edeceğini belirterek, bir sonraki temizlik programının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında başlatıldığını ifade etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu yararına çalışma yükümlülüğünü sadece bir yükümlülük değil, aynı zamanda topluma kazandırma ve yeniden başlama fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyor.