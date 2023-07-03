Atila Turan, 2 yıl daha Kocaelispor'da
Kocaelispor, deneyimli sol bek oyuncusu Atila Turan ile 2 yıl daha anlaşarak yeni sözleşme imzaladı.
Kocaelispor, deneyimli sol bek oyuncusu Atila Turan ile 2 yıl daha anlaşarak yeni sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, iç transferde Atila Turan ile anlaşmaya vardı. Deneyimli sol bekin sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Yeşil-siyahlılar, Atila Turan ile yeniden anlaşmaya varmalarını hazırlanan özel video ile kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurdu.