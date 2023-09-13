Atılım Üniversitesi ile Kumamoto Üniversitesi arasında 'mavi enerji üretimi' için iş birliği

Atılım Üniversitesi ile Kumamoto Üniversitesi, deniz suyu ve nehir suyunun karışımından elektriksel enerji (mavi enerji) üretimi için iş birliğine gitti.

Atılım Üniversitesi ile Japonya’da bulunan Kumamoto Üniversitesi arasında deniz suyu ve nehir suyunun karışımından sürdürülebilir elektriksel enerji üretimi için bir proje hazırlandı. Projenin bir yıl sonra sona ermesi bekleniyor. Kumamoto Üniversitesi İleri Bilim ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Makoto Takafuji, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde projeyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Takafuji, projenin yol haritasını ve nasıl sonuçlanacağını anlattı.

“Projenin genel amacı deniz suyuyla nehir suyunun karışımından elektriksel enerji üretimidir”

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Güler, projeyle ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Güler, kendileri için bu iş birliğinin çok önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, “Bugün de proje ortaklarımız Japonya’dan geldiler. Projenin genel amacı deniz suyuyla nehir suyunun karışımından elektrik enerjisi üretimidir. Burada da Japonya tarafının görevi bu proje için gerekli olan bazı polimerik malzemeleri (membranları) sentezlemektir” dedi.

“Japonya tarafından destek almaktayız”

Elektrik enerjisini üretecek olan teknolojinin isminin ‘ters elektrodiyaliz’ olduğunu ifade eden Güler, “Ters elektrodiyaliz sisteminde polimerik filmler kullanılır. Bu polimerik filmler, iyon geçişini sağlar. Daha çok polimerik filmlerin geliştirilmesine yönelik Japonya tarafından destek almaktayız” diye konuştu.

Doç. Dr. Güler, projenin uluslararası bir proje olduğunu ve bir yıl sonra sonlanacağını söyledi.