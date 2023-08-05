Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörü Tefil: 'Ortak eğitim programı, üniversite ve iş hayatını birleştiren bir program'

Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörü Selin Tefil, “Ortak eğitim programı, iş hayatını ve üniversite hayatını birleştiren bir program” dedi.

2023-YKS üniversite tercih süreci devam ediyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinin bitimine sayılı günler kala Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörü Selin Tefil, üniversitelerdeki ortak eğitim programı hakkında İhlas Haber Ajansına (İHA) açıklamalarda bulundu. Tefil, ortak eğitim programının üniversite öğrencileri için üniversite ve iş hayatını birleştiren bir program olduğunu belirtti.

“Öğrencilerimiz anlaşmalı firmalarımızla yaklaşık 7 ay iş tecrübesi edinebilirler”

Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörü Selin Tefil, ortak eğitim programını öğrencilerin akademik bilgilerini teorikte ve pratikte kullanabilmeleri için uygulamalı eğitim almalarını sağlayan bir süreç olarak tanımlayarak, “Ortak eğitim kapsamında öğrencilerimiz anlaşmalı firmalarımızda yaklaşık 7 ay iş tecrübesi edinebilirler. Bu programla beraber almış oldukları dersler değerlendirilerek akademik notlara dönüşür” diye konuştu.

“Kariyer planlama süreçlerine destek oluyoruz”

Öğrencilerini iş hayatına hazırlayan bir birim olduklarını ifade eden Selin Tefil, şunları söyledi:

“Kariyer planlama süreçlerine destek oluyoruz. Kariyer danışmanlığı uygulamamız var. Özgeçmiş hazırlamalarına, mülakatlara hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Ve iş hayatında nelerle karşılaşabilecekleri ile ilgili danışmanlık veriyoruz. Tek taraflı bir süreç değil. İşverenlerle ilişkilerde bizim için çok önemli. Sektörle yapmış olduğumuz iş birlikleri kapsamında hem kariyer fuarları hem de kariyer etkinlikleriyle öğrencilerimizin sektörlerini yakından tanımalarına olanak sağlıyoruz.”