Atılım Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Eryılmaz: 'Öğrencilerimiz kariyerlerini yönlendirirken hayal etmeliler'

Atılım Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, “Öğrencilerimiz kariyerlerini yönlendirirken hayal etmeliler, şimdi de hayal etmeliler. Bu hayallerine ancak çabalayarak ve çalışarak ulaşabilirler” dedi.

Atılım Üniversitesi, öğrenimlerini başarıyla tamamlayan yüzlerce mezununu gururla uğurladı. Atılım Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni binlerce konuğun katılımıyla Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Atılım Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, mezuniyet töreni öncesinde İhlas Haber Ajansına (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, mezun olan öğrencilere iş ve özel hayatında başarılar diledi.

“Onlarla iletişimimizi hiçbir zaman bitirmek istemiyoruz”

Atılım Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “Üniversitelerimizin çeşitli fakültelerinden, okullarından, enstitülerinden mezun olan öğrencilerimizi uğurluyoruz. Aslında bu bir uğurlama değil. Onlar Atılım Üniversitesi mezunu olarak Atılım ailesinin üyesi olmaya devam edecekler. Onlarla iletişimimizi hiçbir zaman bitirmek istemiyoruz. Sürekli iletişim halinde olup süreçlerimizi nasıl iyileştirebiliriz onlardan geri bildirim almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İyi bir eğitim tecrübesi edindiler”

Mezunların, üniversitenin yetkin akademik kadrosu, modern altyapısı ve çağdaş eğitim olanaklarıyla iyi bir eğitim tecrübesi edindiklerini söyleyen Eryılmaz, “Burada birtakım bilgi ve beceriler kazandılar. Her şeyden önce öğrencilerimiz, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl tam akredite almış üniversitenin mezunu oldular” diye konuştu.

“Mezuniyet sonrasında da sürekli kendilerini geliştirmesi gerekiyor”

Bilgi teknolojilerinde hızlı bir dönüşüm ve gelişim olduğunu hatırlatan Eryılmaz, “Mezunların buna ayak uydurması gerekiyor. Çağı yakalaması için mezuniyet sonrasında da sürekli kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Bu süreç hiçbir zaman bitmeyecek. Öğrencilerimiz kariyerlerini yönlendirirken hayal etmeliler, şimdi de hayal etmeliler. Bu hayallerine ancak çabalayarak ve çalışarak ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

Mezunlara bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileyen Rektör Vekili Eryılmaz, “Kıymetli ailelerine onlara üniversite eğitimi süresince verdikleri maddi manevi destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Mezunlarımızın yetişmesine katkı sağlayan üniversitedeki çalışma arkadaşlarıma da teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.