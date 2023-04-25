Atılım Üniversitesi Uluslararası Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç Yarışları'na hazır

Uluslararası Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç Yarışları’na katılacak olan Atılım Üniversitesi öğrencileri, yarışma için tasarladıkları elektrikli araçlarının üretimini tamamladı.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yarışma topluluğu, 25-29 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gebze’de düzenlenecek olan 19’uncu Uluslararası EC Elektrikli Araç Yarışları’na katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabildiği yarışma çerçevesinde Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği ve fakültenin diğer mühendislik öğrencileri ve öğretim görevlilerinden oluşan ‘Atılım Racing’ ekibi tarafından iddialı bir elektrikli araç üretildi. Toplam 90 kilometre menzile sahip ve saatte 85 kilometre hıza ulaşabilen aracın tasarımı ve tüm mekanik üretimi Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi olarak, Otomotiv Mühendisliği’nin önderliğinde 2020 yılından beri elektrikli araba tasarlama çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim, “Şu an görmekte olduğumuz 4’üncü nesil aracımız. Burada büyük bir disiplinler arası çalışma var. Otomotiv mühendisliğimiz liderlik ediyor ama bununla beraber Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Metallurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerimizin de hep birlikte disiplinler arası bir çalışmayla ortaya çıkardıkları bir çalışma. Bu yüzden de bizim için çok değerli bir çalışma” diye konuştu.

“Üretimin yüzde 80’ine yakını öğrencilerimiz yaptılar”

Elektrikli araba çalışmasını 4’üncü kez yaptıklarını ve şimdiye kadar ki en verimli aracı bu sene tasarladıklarını belirten Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Akay, “Biz bu araç çalışmasını akademik yıl boyu yapıyoruz ve bu aracımız Gebze’de yapılacak yarışlara katılacak. Bu 4’üncü nesil aracımız. Üretimin yüzde 80’ine yakını öğrencilerimiz yaptılar, tasarımın tamamını öğrencilerimiz yaptılar. Şasenin, kaportanın, batarya yönetim sisteminin tasarlanması, aracın elektronik aksamlarının tasarlanması ve üretimi tamamen öğrencilerimiz tarafından yapıldı” açıklamasında bulundu.

“Araç kabuğu haricinde sıfırdan dizayn edildi”

Aracın mekanik kısmında görev alan ve aynı zamanda yarışmada aracın pilotluğunu yapacak olan Otomotiv Mühendisliği 4’üncü Sınıf öğrencisi Berkay İndere ise, “Bu araç, kabuğu haricinde sıfırdan dizayn edildi. Yürüyen tesisatı, elektrik kısımları olsun her şeyi sıfırdan imal edildi. Kabuğu da eski aracımızın kabuğunun revize edilmiş hali. Aracın üstünde pilleri 85 watt’lık piller mevcut, menzilimiz yaklaşık 90 kilometre ve bizim limitlediğimiz hızı da saatte yaklaşık 85 kilometre. Bu verimlilik üzerine bir yarış olduğundan ötürü en verimli bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. İnşallah podyuma oynamayı düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.