Atilla Karaoğlan, 2. kez Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde 2. kez Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, cumartesi günü saat 21.45’te Rams Park’ta karşılaşacak. Bu önemli mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan kariyerinde 2. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak. Karaoğlan iki takım arasında daha önce 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’da oynanan mücadeleyi yönetti. Müsabakayı ise Karadeniz ekibi 2-1’lik skorla kazandı.

Atilla Karaoğlan kariyerinde daha önce de 1’er kez Galatasaray - Fenerbahçe ve Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde düdük çaldı.

Sakarya bölgesi hakemi olan Karaoğlan bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 2 kez görev aldı.