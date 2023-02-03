Atilla Karaoğlan 7, Erkan Özdamar 8 hafta sonra sahalara döndü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), VAR kayıtlarının açıklanarak, ’önemli hakem hatası’ yaptıkları belirtilen Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar ile Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakasının hakemi Atilla Karaoğlan’a, Süper Lig’in 23. haftasında görev verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Lale Orta başkanlığındaki yeni MHK atamalarında dikkat çeken isimler ise Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan oldu.

TFF, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında N’Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan tartışmalı pozisyonun ve 16. haftadaki Sivasspor - Galatasaray mücadelesinde Sivasspor’un iptal edilen golündeki VAR kayıtlarını yayınlamış, dönemin MHK’si de maçların hakemleri Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan’ın ’önemli hakem hatası’ yaptığını duyurmuştu.

Bu yaşananların ardından Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR’ı Özgüç Türkalp de hakemlik kariyerini noktalamıştı.

Yeni MHK ile geri döndüler

Sabri Çelik’in istifasının ardından göreve gelen ve başkanlığını Prof. Dr. Lale Orta’nın yaptığı MHK, Erkan Özdamar’ı 8, Atilla Karaoğlan’ı 7 hafta sonra müsabakalara atadı.

Atilla Karaoğlan; Fenerbahçe - Konyaspor, Erkan Özdamar ise Giresunspor - Kayserispor mücadelelerinde düdük çalacak. Her iki maç da 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.