Atilla Karaoğlan, 9. kez Fenerbahçe maçı yönetecek

Hakem Atilla Karaoğlan, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasıyla 7 hafta sonra görev aldı. Karaoğlan, bu maçla ligde 9. kez sarı-lacivertlilerin maçında düdük çalacak.

Atilla Karaoğlan, 9. kez Fenerbahçe maçı yönetecek
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hakem Atilla Karaoğlan, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasıyla 7 hafta sonra görev aldı. Karaoğlan, bu maçla ligde 9. kez sarı-lacivertlilerin maçında düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasındaki Fenerbahçe ile Konyaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig’de 7 haftadır görev verilmeyen hakem Karaoğlan, bu maçla birlikte dönmüş olacak. Ümraniyespor mücadelesiyle Atilla Karaoğlan, 9. kez sarı-lacivertlilerin karşılaşmasında düdük çalacak. Karaoğlan’ın yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe 6 galibiyet alırken, 1 de kez kaybetti, 1 maç ise berabere sona erdi.

Öte yandan ligin 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakasında görev alan Atilla Karaoğlan’ın maç içinde VAR ile olan konuşmaları açıklanmış, ardından hakem Karaoğlan’ın uzun süre maç alamayacağı TFF tarafından duyurulmuştu.

Atilla Karaoğlan’ın yönettiği Fenerbahçe maçları şu şekilde:

12 Haziran 2020

Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1

18 Ekim 2020

Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 3

3 Ekim 2021

Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1

13 Aralık 2021

Gaziantep: 3 - Fenerbahçe: 2

15 Ocak 2022

Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1

2 Nisan 2022

Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 2

10 Nisan 2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

9 Ekim 2022

Fenerbahçe: 5 - Karagümrük: 4