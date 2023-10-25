Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ile Avusturya'nın LASK takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda yarın Belçika’nın Union Saint-Gilloise ile Avusturya’nın LASK takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda yarın Union Saint-Gilloise - LASK maçında düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü ise hakemi Çağdaş Altay oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR’da ise Ricardo de Burgos oturacak.