Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ile Avusturya'nın LASK takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda yarın Belçika’nın Union Saint-Gilloise ile Avusturya’nın LASK takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda yarın Union Saint-Gilloise - LASK maçında düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü ise hakemi Çağdaş Altay oldu.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR’da ise Ricardo de Burgos oturacak.