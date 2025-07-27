Atina'da düzenlenecek U17 Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlayacak
U17 Dünya Güreş Şampiyonası, 28 Temmuz-4 Ağustos 2025 tarihleri Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenecek.
U17 Dünya Güreş Şampiyonası, 28 Temmuz-4 Ağustos 2025 tarihleri Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenecek.
U17 Dünya Güreş Şampiyonası heyecan yarın başlayacak. Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilecek turnuva, 4 Ağustos’ta sona erecek.
Millilerde U17 Dünya Şampiyonası’nda yer alacak grekoromen stil sporcular ve teknik kadro şöyle:
45 kilogram - Mustafa Güven
48 kilogram - Barış Soylu
51 kilogram - Polat Can Karadeniz
55 kilogram - Osman Ege Özdemir
60 kilogram - Abdulsamet Arslantaş
65 kilogram - Mesut Söğüt
71 kilogram - Emirhan Çakır
80 kilogram - İsmail Bereket
92 kilogram - Ahmet Enes Uzun
110 kilogram - Emrullah Çapkan
Mecnun Paşalı - Teknik Direktör
Turan Göktaş - Antrenör
İlhan Açıkgöz - Antrenör
Şaban Karataş - Antrenör
Yunus Özel - Antrenör
Haydar Kılıçaslan - Masör
Ay-yıldızlarda U17 Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek kadın sporcular ve teknik kadro ise şu isimlerden oluşuyor:
40 kilogram - Zehra Özdemir
43 kilogram - Livanur Çelik
46 kilogram - Elanur Berber
49 kilogram - Melike Koparan
53 kilogram - Fatma Yılmaz
57 kilogram - Delal Kadir
61 kilogram - Özdenur Özmez
65 kilogram - Kıymet Rumeysa Tezcan
69 kilogram - Zeynep Sucu
73 kilogram - Eylem Engin
Fatih Kobal - Teknik Direktör
Burhan Özel - Antrenör
Sedat Altıntaş - Antrenör
Yasin Akkan - Antrenör
Mehlika Öztürk - Antrenör
Songül Karadeniz - Masöz
Millilerde U17 Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek serbest stil sporcular ve teknik kadro şu şekilde:
45 kilogram - Eyüp Yasir Ceylan
48 kilogram - Sadık Efe Ateşoğulları
51 kilogram - Buğra Kavak
55 kilogram - Kamil Gökçe
60 kilogram - Emre Baran
65 kilogram - İsmail Mertkollu
71 kilogram - Ömer Gül
80 kilogram - M. Berat Ertürk
92 kilogram - Said Rıza
110 kilogram - Zekeriya Doğan
Yasin Bolat - Antrenör
Mustafa Kartal - Antrenör
Ahmet Pekter - Antrenör
Yasin Akgül - Antrenör
Ahmet Başdemir - Masör