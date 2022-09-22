Atina'da Türk modacı rüzgarı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Fashiontv Uluslarası Moda Ödülleri töreninde ilk kez bir Türk tasarımcı ödül aldı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Fashiontv Uluslarası Moda Ödülleri töreninde Türk rüzgarı esti. Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlediği Fashiontv Awards da Türk modacı Cafer Andıç, "En iyi çıkış yapan yerel modacı" ödülünü aldı. İlk kez bir Türk tasarımcının ödül aldığı tören, tarihi Akrepolis’te yapıldı. Gecede birde defile yapan Cafer Andıç, Yunan sosyetenin beğenisi kazandı.

Bir ilke imza attığını belirten modacı Cafer Andıç, çok duygulandığını söyledi. Andıç, "Yunanistan’da ilk moda ödülünü alan Türk olarak çok duygulandım. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum" dedi.