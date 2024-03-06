Atış Grup'un kadın çalışanları 'Meditalks-Tıp Deyip Konuşanlar' etkinliğinde buluştu

Atış Şirketler Grubu kadın çalışanları, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü düzenlediği özel etkinliklerle kutluyor.

Downtown Eğlence ve Yaşam Merkezi içerisinde bulunan Smash restoranda düzenlenen ’Meditalks-Tıp Deyip Konuşanlar’ etkinliği, ’Arada Laflayalım’ söyleşisi ile başladı. Meditown tarafından düzenlenen medikal söyleşiler serisi Atış Şirketler Grubu Kadın Çalışanlarına özel olarak düzenlendi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Dijital Çözümler Derneği-FEMİNUP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Merve Olgun’un misafir konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, kadın sağlığı başta olmak üzere çalışan kadınların cinsiyet temellisağlık sorunları ele alındı.

Meditown Müdürü Buket Tanrıseven, kadınlar gününe özel hazırlanan programda kadın çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Meditown olarak 8 Mart’ta kadınlar gününe özel bir etkinlik düzenlemek istedik. Meditown’un medikal söyleşiler serisi ‘Meditalks-Tıp Deyip Konuşanlar’ın tanıtımını da bu özel günde başlatmış olduk. Bu söyleşi serisini düzenli olarak farklı branşlardaki uzmanlarımızın katılımıyla sürdürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.