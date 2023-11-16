Atış Motorsport 7'de 7 yaptı, Türkiye şampiyonluğunu ilan etti

Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 7. ve son ayağı olan Darlık tırmanma etabı 11-12 Kasım tarihlerinde İstanbul’da koşuldu. Yarışa, takımlar şampiyonluğunu ve üç kategoride pilotlar şampiyonluğunu garantilemiş olarak katılan Atış Motorsport, bu etabı da kazandı ve 7’de 7 yaparak şampiyonluğunu ilan etti.

İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından ICRYPEX katkılarıyla düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın yedinci ve son ayağı Mapfre Sigorta Tırmanma Yarışı, 5 bin 200 metre uzunluğundaki Teke-Yeni Darlık Köyü arasındaki parkurda koşuldu.

Atış Motorsport yarışa damgasını vurdu

5 kategoride 19 sporcunun mücadele ettiği yarışta, Kategori 1’de Atış Motorsport takımından Sevcan Sağıroğlu birinciliği elde ederken, Özgür Şenyüz ikinci ve Nusret Bayraktar da üçüncü olarak podyuma çıktı. Kategori 2’de Atış Motorsport takımından Engin Apaydın günün en hızlı ismi olurken, Kategori 3’te Atış Motorsport takımından Burak Başlık birinciliğe ulaşan isim oldu. Aynı takımdan Murat Soyçopur ikinciliği elde ederken, GP Garage My Team takımından Eda Soylu da üçüncü sırada yer aldı.

Kategori 4’te ise GP Garage My Team’den Cem Yalın zafere ulaşan isim olurken aynı zamanda 02:43,99 ile günün en iyi zamanını da kaydetti. Bu kategoride GP Garage My Team’den Sinan Soylu günü ikinci sırada tamamlarken, Neo Motorspor takımından Kübra Denizci Keskin üçüncü sırada yer aldı. Kategori 5’te de Ülkü Motorsport takımından Bahadır Sevinç birincilik serisine İstanbul’da devam ederken, Ertekin Tekneci ikinciliği ve Burak Söğüt de üçüncülüğü elde eden sporcular oldu.

Takımlar birinciliğini Atış Motorsports’un elde ettiği yarışın kadınlar klasmanında Kategori 1’de Sevcan Sağıroğlu, Kategori 3’te Eda Soylu ve Kategori 4’te Kübra Denizci Keskin birincilikleri paylaşan sporcular olurken, mahalli klasmanda Kategori 1’de Özgür Şenyüz, Kategori 2’de Gizem Filiz, Kategori 3’te Serkan Şefik ve Kategori 5’te de Bahadır Sevinç birincilikleri elde etti.

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Atış Motorsport Takım Direktörü Burak, takım olarak Türkiye Tırmanma Takımlar Şampiyonluğu hedefi ile yola çıktıklarını belirterek; “Güzel bir sezon geçirdik. Sezonun 7 yarışını da takımlar birincisi olarak tamamladık ve şampiyonluk hedefimize ulaştık. Mücadele verdiğimiz 3 farklı kategoride de pilotlarımız Türkiye Şampiyonluğu elde ettiler. 2024 için daha büyük hedeflerimiz var artık yeni sezona konsantre olma ve çalışma vakti” diye konuştu.