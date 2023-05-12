Atış Motorsport Biga'da büyük başarı elde etti

AtışMotorsport, Biga’da gerçekleşen Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın birinci ayak yarışlarını başarılı şekilde tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta mücadele eden 5 pilot, yarışı podyum ile bitirirken takımlar birinciliğinide kazandırdı.

2023 sezonunun ilk tırmanma yarışı, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla 6-7 Mayıs tarihlerinde Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirildi. İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 1.ayak yarışı, 6 Mayıs Cumartesi günü antrenman çıkışlarının ardından Biga meydanında gerçekleşen start seremonisi ile başladı.

Atış Motorsporttakımı 5 farklı kategori üzerinden koşulan Tırmanma Şampiyonası’nın 3 kategorisinde 5 pilot ile mücadele verdi. Geçtiğimiz pazar günü 6,18 kilometre uzunluğundaki parkurda üç çıkış olarak koşulan yarış sonunda, Kategori 1’de Atış Motorsports’tan Ford Fiesta R1 ile Sevcan Sağıroğlu birinciliği elde ederken, Kategori 2’de Atış Motorsports’tan Renault Clio Rally5 ile Tuncer Sancaklı ikinciliği ve Engin Apaydın da üçüncülüğü elde ettiler. Kategori 3’te Atış Motorsports adına Ford Fiesta Rally4 ile yarışan Burak Başlık ikinciliği ve aynı takımdan Honda CivicType-R ile Murat Soyçopur, üçüncülüğü kazandı. Takımlar birinciliğini de Atış Motorsports’un elde ettiği yarışın mahalli klasmanda ise Kategori 1’de Özgür Şenyüz, Kategori 2’de Şevket Çınar, Kategori 3’te Murat Soyçopur, Kategori 4’te And Sunman ve Kategori 5’te de Ertekin Tekneci birincilikleri paylaşan sporcular oldular.

Atış Motorsport takımı, birçok spor branşına olduğu gibi motor sporlarına da destek veren Atış Şirketler Grubu tarafından motor sporlarını geliştirmek, genç sporcuları desteklemek amacıyla kuruldu. Temelleri 2018 yılında atılan Atış Motorsport Türkiye’yi önemli organizasyonlarda temsil ederek adından söz ettirirken, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Burak Başlık: “Takım olarak çok başarılı bir yarış çıkarttık”

Yarışı değerlendiren Atış MotorSportTakım Direktörü Burak Başlık, “Toplam 5 ekiple katıldığımız yarışta tüm pilotlarımızın finish görmesi bizi çok mutlu etti. Ayrıca genel klasmanda takımlar birinciliğini almamız bizim için çok değerli. Şimdi sırada sabırsızlıkla beklediğimiz, 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası var. Takımımız sezona 19-20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Yeşil Bursa Rallisi ve 27-28 Mayıs’ta Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek Tırmanma Şampiyonasının 2. ayak yarışı ile devam edecek” dedi.