Atış Yapı'dan güzel haber

Bursa’da geçtiğimiz ay finansal sürecin ve çalışmaların yeniden planlaması amacıyla Konkordato ilan eden Atış Yapı’nın Kayapa’da bulunan Smart ev projesinin üç şantiyesinde de inşaat çalışmaları yeniden başladı.

Atış Yapı ile birlikte çalışan paydaşların da destekleriyle, Kayapa’daki Smartev 1, Smartev 2 ve Smartev 3 projelerinde konkordato nedeniyle ara verilen inşaat çalışmalarına başlanırken, ilerleyen günlerde üretim daha da hızlandırılacak.

"Tüm projelere hız verilecek"

Atış Yapı tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde bu üç şantiyede ve sonrasında diğer projelerin şantiyelerinde de çalışmaların hız kazanacağı belirtildi. Hak sahiplerinin konutlarına bir an önce kavuşabilmesi için gerekli planlamaların yapıldığı ifade edilirken, tüm projelerdeki çalışmaların belirli bir zaman ve planlama süreci içerisinde düzene sokulacağı kaydedildi.