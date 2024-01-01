Atlanta Hawks, Trae Young'un 40 sayısıyla galibiyete uzandı

NBA’de Atlanta Hawks, Washington Wizards’ı deplasmanda 130-126’lık skorla mağlup etti. Hawks’ta 40 sayı ve 13 asistle double-double yapan Trae Young, galibiyetin mimarı oldu.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 6 maçla devam etti. Doğu Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında Atlanta Hawks, Washington Wizards’ı deplasmanda 130-126 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Hawks’ta 40 sayı 13 asist ve 3 ribaundla double-double yapan Trae Young, takımını galibiyete taşıdı. Konuk takımda Dejounte Murray 32 sayı, 6 ribaund, Jalen Johnson da 24 sayı, 13 asistle katkı sağladı. Wizards’ta ise Kyle Kuzma’nın 38, Deni Avdija’nın 17, Tyrus Jones’un da 14 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Cedi’den 5 sayılık katkı

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği San Antonio Spurs, Boston Celtics’e sahasında 134-101 yenildi. Celtics’te Jayson Tatum 25 sayı, Jaylen Brown ise 24 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Spurs’ta Devin Vassell 22, Victor Wembanyama ise 21 sayı üretti. Müsabakada 16 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 sayı, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

New Orleans Pelicans: 129 - Los Angeles Lakers: 109

Oklahoma City Thunder: 124 - Brooklyn Nets: 108

San Antonio Spurs: 101 - Boston Celtics: 134

Memphis Grizzlies: 92 - Sacramento Kings: 123

Phoenix Suns: 112 - Orlando Magic: 107

Washington Wizards: 126 - Atlanta Hawks: 130