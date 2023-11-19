Atlar TSYD için engel atladı

Binicilik Federasyonu yarış programında yer alan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası Binicilik Yarışları Adana Atlıspor Kulübü’nde gerçekleşirken, yarışlara ilgi büyük oldu.

Atlar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası için engel atladı. Binicilik Federasyonu yarış programında yer alan TSYD Kupası binicilik yarışları bir hayli ilgi görürken, yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Adana Atlı Spor Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen yılın önemli kupalarından Yıldız Binicilerin katıldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası Engel Atlama Yarışması dün tamamlandı ve TSYD Kupası’nı İzmir Atlıspor Kulübü sporcularından Kayra İrem İzmir, Caly Du Ouchy isimli atıyla kazandı.

120 santimetre yüksekliğinde koşulan yarışma sonucunda oldukça çekişmeli geçti. Baraj koşularının ardından finale kalan 7 binici atlarıyla kıyasıya mücadele ederken, şampiyonluk kupasını İzmir Atlıspor Kulübü’nden Kayra İrem İzmir elde etti. Yarışmada ikinciliği Ankara Binicilik İhtisas Kulübü’nden Liberale Vdl isimli atı ile Eliz Dinçer, At Köyü Binicilik Kulübü sporcusu Asya Berrak Toğlukdemir, Toulon Junior Z isimli atı ile üçüncü; Imagine Van’t Roth isimli atı ile dördüncü oldu. Yarışmanın beşincisi Orfe Atlı Spor Kulübü’nden Espoir Buddies V Z isimli atı ile Arina Turgut oldu.

Sporculara ödüllerini Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Engin Kanber verdi. Binicilik Kupası’nı alan Kayra İrem İzmir, kupası ile birlikte şeref turu attı.

Adana Atlıspor Kulübü Başkanı Ali Cerit, böylesine önemli bir kupaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber, "TSYD Kupası binicilik yarışlarında önemli bir koşu olarak yer alıyor. Yarışmaya katılan tüm binicileri yürekten kutluyorum" dedi.