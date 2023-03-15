Atletizmde milliler, 3 Türkiye rekoru kırdı

Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy’de 14-15 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Şampiyonada üç Türkiye rekoru kırıldı.

Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda üç günlük mücadele sona erdi. Tasnif dışı yarışan misafir atletlerin de katılımıyla gerçekleşen organizasyonda toplam 26 branşta Türkiye birincileri belirlendi. Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda üç gün süren yarışmalarda, 300 m büyük kadınlar rekor deneme yarışında İzmir bölgesi ve Enkaspor Kulübü sporcusu Elif Polat 38.20 derecesi ile büyükler Türkiye rekoru kırdı. Büyükler 800 metre de yarışan Ayça Fidanoğlu 2:06.68’lik derecesi ile şampiyon olurken U18 (yıldızlar) rekorunu kırdı. Eski rekor 2:09.42 derece yine kendine aitti. Ayetullah Demir 60m engel yarışında büyükler engelde (1.06.7cm) birinci olurken 08.01 derecesi ile U20 Türkiye rekoru kırdı.