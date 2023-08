Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasında yarı final heyecanı

TAKİP ET

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Şafak Tavkul Sezonu’nda yarı final karşılaşmaları Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde gerçekleşti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Dursunbey Belediyesi ortaklığında Saz Mesire Alanı’nda düzenlenen yarışlar minikler, yıldızlar, gençler, yetişkin erkekler ve yetişkin kadınlar kategorilerinde gerçekleşti.

Yarışlarda 75 sporcunun mücadele ederken, İlk gün Türk parkurundaki (tabla bendi) yarışlarda sporcular, at üzerinde akrobatik hareketlerle belirlenen hedeflere ok attı. Sporcular ikinci gün ise kabak bendinde mücadele ederek hava hedeflerine ok attı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Zübeyir Bekiroğlu, yaptığı açıklamada, geleneksel atlı sporlara gösterilen ilgi ve coşkunun heyecanını yaşadıklarını söyledi. Federasyonun etkinliklerinin yoğun ilgiyle takip edildiğini aktaran Bekiroğlu, "Geleneksel atlı sporlarımız kurulalı bir buçuk yıl oldu. Bu süreç içerisinde hükümetimizin ve bakanlığımızın destekleri ile Türkiye’mizin bütün ücra köşesinde bile bu sporları yapıyoruz. Yoğun bir şekilde de bu sporcu sayılarının artarak devam ettiğini görüyoruz. Tabii Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı kıymetli Bilal Erdoğan Başkanımızın da bizlerin omuzlarına yüklediği misyonla beraber bu sorumluluğumuz daha da çok arttı" dedi.

İki gün boyunca yarışları izleyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur yaptığı açıklamada, “Atlı okçuluk yarışlarının yarı final bölümü Dursunbey ilçemizde yapıldı. Çok heyecan yaşadık iki gün. Bütün sporcularımız bütün enerjisi ile yarışa katıldılar. Bu sporu yaşatmamız lazım. Bu spor geleneksel sporumuz. Biz fetihlerimizi at üzerinde yaptık. Ecdadımız at üzerinde dinlendi. Bu sporumuzu gelecek nesillere aktarabilmemiz için bu spora destek vermemiz lazım. Federasyonumuza ve tüm imkânları seferber eden Dursunbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da etkinliğe ilginin yoğun olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışların sonunda ise dereceye giren sporculara protokol tarafından madalyaları takdim edildi.