ATO 100. Yılında 'En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi'nde dünya şampiyonu oldu

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) “ATONET Üye Hizmet Platformu” uygulaması, Milletlerarası Ticaret Odası’na (ICC) bağlı faaliyet yürüten Dünya Odalar Federasyonu’nun (WFC) düzenlediği “2023 Dünya Odalar Yarışması”nda “En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi” kategorisinde dünya birincisi oldu.

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ATO’nun, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) çatısı altında faaliyet gösteren ve küresel anlamda Odaların temsilciliğini üstlenen Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) düzenlediği "2023 Dünya Odalar Yarışması"nda "ATONET Üye Hizmet Platformu" projesiyle "En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi" kategorisinde birinci olduğu bildirildi. ATO, yarışma finalinde ABD ve Çin’den üç odayı geride bırakarak yarışmayı kazandı.

ATO Başkanı Baran, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz ve ATO Bilişim Teknolojileri Komitesi Başkan Yardımcısı Gökhan Ertek ve ATO Bilgi İşlem Müdür Vekili Necip Ceylan ile birlikte "2023 Dünya Odalar Yarışması"nın İsviçre’nin Cenevre kentinde 13. Dünya Odalar Kongresi kapsamında gerçekleştirilen final programına katıldı.

ATO, ATONET Üye Hizmet Platformu Projesi’ni ATO adına Gökhan Ertek’in sunduğu finalde, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) Tampa Bay Ticaret Odası’nın "Tampa Bay Ticaret Odası Azınlık İşini Hızlandırma Programı" ve Illinois Hispanik Ticaret Odası’nın "Sözleşme Radarı - Tüm İşletmeler İçin Yapay Zekâ" projeleri ile Çin Ticaret Odası’nın "RCEP ve diğer STA’ların Kullanım Oranını Teşvik Etmek" projeleriyle yarışarak birinciliği elde etti. Sonuçlar, 23 Haziran akşamı gerçekleştirilen Kongre Galasında açıklandı. Birincilik ödülünü ATO Başkanı Gürsel Baran teslim aldı.

ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası’nın kuruluşunun 100’üncü yılında, üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Oda hizmetlerini tek çatı altında bir araya getirdiği dijital uygulaması olan "ATONET Üye Hizmet Platformu"nun, finalde ABD ve Çin’den üç ayrı odanın projelerini geride bırakarak dünya şampiyon olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Baran, “Cumhuriyetimizle birlikte Ankara Ticaret Odamızın da bu yıl kuruluşunun 100’üncü yılı. Başkentimizin Ticaret Odası olarak 100’üncü yılımızı şampiyonlukla taçlandırmaktan, Başkentimize ve ülkemize dünya birinciliği kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. İsminde Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’nın adı geçen asırlık bir kurumu dünyada temsil etmek, birincilik kazandırmak ve Ankara Ticaret Odası’nın adını dünyaya taşımak bizim için büyük bir onur oldu. Dünyadaki tüm değişim ve dönüşümü takip ederek, Başkentin ticaretini bilim, teknoloji ve yeniliklerle buluşturmaya, üyelerimizi dünya ticaretine hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.

ATONET projesinin geliştirilmesi ve ATO üyelerinin kullanımına sunulması sürecini büyük bir özveri ile yürüten ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz ve proje ekibine teşekkür eden Baran, “Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. “En İyi Cinsiyet Eşitliği Projesi” kategorisinde ödül alan Gaziantep Ticaret Odamızı, Başkanı Sayın Mehmet Tuncay Yıldırım’ı ve üyelerini tebrik ediyorum. En İyi Ortaklık Projesi” kategorisinde finalde yarışarak ülkemizi temsil eden İstanbul Sanayi Odası’na ve Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan’ı da başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası, “ATONET Üye Hizmet Platformu" projesiyle, ICC Dünya Odalar Federasyonu’nun düzenlediği 47 ülkeden 111 Oda’nın başvurduğu "2023 Dünya Odalar Yarışması"nda "En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi" kategorisinde finalde yarışmaya hak kazanmıştı.

Finalde Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) Tampa Bay Ticaret Odası’nın "Tampa Bay Ticaret Odası Azınlık İşini Hızlandırma Programı" ve Illinois Hispanik Ticaret Odası’nın "Sözleşme Radarı - Tüm İşletmeler İçin Yapay Zekâ" projeleri ile Çin Ticaret Odası’nın "RCEP ve diğer STA’ların Kullanım Oranını Teşvik Etmek" projeleriyle yarışan Ankara Ticaret Odası’nın finaldeki proje sunumu ATO Bilişim Teknolojileri Komitesi Başkan Yardımcısı Gökhan Ertek tarafından yapıldı.

Ankara Ticaret Odası’nın 2022 yılı Mayıs ayında kullanıma sunduğu ATONET Üye Hizmet Platformu uygulaması ile ATO üyeleri, ATO Hizmet Binası’na gelmeden, e-devlet üzerinden giriş yaparak, 7/24 e-belge, online başvuru, randevu, vezne işlemleri, bilgi güncelleme talebi, harç iade talebi, sigorta şirketlerinin acentelik başvuruları, kapasite raporları, ekspertiz raporları, iş makinesi tescili, Türk malı, yerli malı belgeleri, NACE kodu değişikliği gibi onlarca hizmeti elektronik ortamdan alabiliyor. Yine uygulama ile ATO üyeleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Resmi Gazete bilgileri ile teşvik ve hibe, sektörel bilgilendirme, fuar takvimi, pazar ve sektör araştırmaları bilgilerine erişim sağlayabiliyor.