ATO, 100. yılında üyelerini deprem bölgesi için buluşturdu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odasının tüm imkanlarını seferber ederek 68 meslek komitesi ve üyeleri ile birlikte deprem bölgesine yüzün üzerinde kalıcı konut kazandırmak üzere başlattığı "Ayın Yıldızıyım Ya Sen" temalı bağış çağrısıyla Başkent’te birlik, beraberlik ve dayanışmanın sergilendiğini söyledi.

Ankara Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun 100’üncü yılında deprem felaketinin yıkıma uğrattığı bölgeye 100+ kalıcı konut kazandırmak amacıyla başlattığı ve adını Türk bayrağının ay-yıldızından alan "Ayın Yıldızıyım Ya Sen" temalı bağış çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. ATO üyelerinin çağrıya yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Baran, "Ahilik geleneğinin devamı, ticaretin asırlık çınarı Odamız, ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeşliğimiz ve birliğimizi sonsuza kadar sürdürmek hedefiyle Ayın Yıldızıyım Ya Sen temalı bağış çağrısına katkı sağlayan üyeleriyle Başkent’imizde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en anlamlı örneklerinden birini sergiliyor. Başkent’imizin dayanışmasıyla depremde yıkıma uğrayan 11 ilimizin kısa sürede daha da güçlenerek ayağa kalkmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Depremin yıkıma yol açtığı 11 ilin gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu, 20 milyar doları bulan ihracatıyla da ekonomiye katkı sağladığını ifade eden Baran, "Önceliğimiz, depremin yıkıma uğrattığı illerin sosyal ve ekonomik açıdan yeniden toparlanmasına ve istihdamın korunmasına katkı sağlamak. Bu açıdan kalıcı konutların inşası önemli. Deprem felaketinden etkilenen 11 ilimiz ile Başkent’imiz arasında destekler sayesinde kurulacak gönül köprüsü, bölgenin kısa sürede daha da güçlenerek ayağa kalkmasına vesile olacaktır. Acımızı unutmadan, umudumuzu kaybetmeden yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.