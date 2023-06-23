ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın barış ve huzurunu su üzerinden gerçekleştirmeliyiz'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle artan sel ve kuraklık olaylarının temiz suya erişim sorununu da beraberinde getirdiğini ve bu sorunun bertaraf edilmesi için su ve arıtma teknolojilerine erişimin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Yıllardan bu yana dünya savaşının su yüzünden çıkacağı söyleniyor. Teknoloji ve bilgiyi paylaşarak suyu bir savaş değil dünyanın barış ve huzuruna hizmet eden bir araç olarak kullanmalıyız” dedi.

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın İsrail’in Tel Aviv kentinde 26-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023” zirvesine konuşmacı olarak katılacağı bildirildi. ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İsrail’in su teknolojilerini uluslararası su endüstrisi liderleriyle buluşturarak, ticari işbirliklerini artırmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlediği Zirve’nin, Dünya Bankası Su ve İklim Danışmanı Hila Cohen Mizrav moderatörlüğünde gerçekleşecek “Kuraklığa Direnç- Değişen İklimde Riskler ve Fırsatlar” başlıklı Dünya Bankası Paralel Yuvarlak Masalar oturumunda bir konuşma yapacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, iklim değişikliğinin sel ve kuraklığın görülme sıklığıyla birlikte şiddetini de artırdığını ifade ederek, bu süreçlerin tüm dünyanın önüne çözülmesi gereken bir “temiz suya erişim” sorununu beraberinde getirdiğini söyledi. Temiz içme suyuna erişimin tüm insanlık için bir hak olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şunları ifade etti:

“İklim değiştikçe, sel ve kuraklığı daha fazla yaşıyoruz. Bu durum suya erişim sorununu da beraberinde getiriyor. Oysa su, tüm insanlık için bir ‘hak’. Ve bu hak ne yazık ki, bilinçsiz tüketim ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanılmayışı nedeniyle ya kuruyarak ya da küresel ısınmayla buharlaşarak elimizden kayıp gidiyor. Yerküremizin verdiği kırmızı alarmı bir an önce duymalı ve insanlık olarak iklimle mücadele konusunda harekete geçmeliyiz. Sürdürülebilir su yönetimi ve su arıtma ile ilgili geliştirilen teknolojilerin tüm insanlığın kullanımına sunulması gerekiyor. Teknolojiyi yaymazsak tüm dünyanın suyunu bulandırırız. Yıllardan bu yana dünya savaşının su yüzünden çıkacağı söyleniyor. Teknoloji ve bilgiyi paylaşarak suyu bir savaş değil dünyanın barış ve huzuruna hizmet eden bir araç olarak kullanmalıyız.”