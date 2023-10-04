ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'İki devletin bir milleti olarak ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası olarak Azerbaycan ile mevcut ticari alanların yanında yenilikçi sektörlerde de ticari ilişki geliştirmek istediklerini belirterek, “Türkiye ve Azerbaycan milletlerinin kardeş olduğunu söylüyorsak aramızdaki ticari ve yatırım ilişkilerini de güçlendirmemiz gerekiyor. İki devletin bir milleti olarak ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle organize ettiği "Kreatif Endüstrilerde Hizmet İhracatı B2B Görüşmeleri" etkinliğinin açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımı ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı. ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada Ankara Ticaret Odası olarak Azerbaycan ile mevcut ticari alanların yanı sıra yenilikçi sektörlerde de ticari ilişki geliştirmek istediklerini belirterek, “Türkiye ve Azerbaycan milletlerinin kardeş olduğunu söylüyorsak aramızdaki ticari ve yatırım ilişkilerini de güçlendirmemiz gerekiyor. Ankara Ticaret Odası heyeti olarak gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette ekonomik ilişkilerimizi yenilikçi endüstriler sektörü de dahil ederek geliştirmek arzusundayız. İki devletin bir milleti olarak ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz” dedi.

"Sektör 1,2 milyon kişilik istihdamla Türkiye ekonomisinin büyümesine önemli katkıda bulunuyor"

Yenilikçi endüstrilerin bir yandan kültürel gelişimin önemli bir unsurunu oluştururken, diğer yandan ekonomik kalkınmaya ivme katan ve büyüyen bir sektör olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Etkin endüstrilerin dünya çapında 2 trilyon dolara yaklaşan bir büyüklüğe ulaştığı belirtiliyor. Bu, 100 trilyon dolarlık küresel ekonomi için önemli bir rakam. Dünyanın en hızlı büyüyen sektörü olan etkin endüstriler ülkemizde de ekonominin önemli bir parçası. Türkiye’de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yaklaşık yüzde 3,5’ini bu sektör oluşturuyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 5,5 trilyon TL’ye ulaştığına göre yaklaşık 200 milyar liralık bir büyüklükten bahsedebiliriz. Sektör ayrıca sağladığı 1,2 milyon kişilik istihdamla Türkiye ekonomisinin büyümesine önemli katkıda bulunuyor” diye konuştu.

Yenilikçi endüstriler alanında Azerbaycan’da önemli bir potansiyel bulunduğunu dile getiren Yılmaz, ”Türkiye ve Azerbaycan iş adamlarının ekonomik ve ticari ilişkilerini köklü geçmiş üzerine şekillendirmesi güçlü geleceğin işaretidir” dedi.

"Yenilikçi sektörlerle ilgili komisyon oluşturduk ve girişimlerde bulunduk"

Ankara Ticaret Odası’nın yenilikçi sektörün farkında olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ankara Ticaret Odası Kültürel Üreticiler ve Girişimcilik Kariyer Gelişim Projesi’ni kurdu ve dünya çapında KOSGEB desteğiyle bu etkileşimi artıracağız. İthal ikamesi olmayan bu alanda kültür ekonomisinde, inovasyonda müthiş bir katma değer oluşturacağımıza inanıyoruz. Yenilikçi sektörlerle ilgili komisyon oluşturduk ve girişimlerde bulunduk. Türkiye’nin kalkınması, genç iş gücümüz, yenilikçi sektörlerle beraber dünya ekonomisinde hak ettiği yeri alacaktır diyor ve bütün paydaşlara ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça da, kardeş Azerbaycan’ın kurumları ve iş dünyası ile her türlü işbirliğinin umut verdiğini belirterek, “İki ülke arasındaki süregelen güçlü bağın etkisiyle işbirliklerinin de her geçen gün artacağına inanıyoruz” dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığındaki ATO heyeti, Azerbaycan ziyaretleri çerçevesinde Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev ile geçen hafta vefat eden eski Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın Fahri Hiyabanı Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ederek, ATO üyeleri adına çelenk bıraktı. Heyet, Ermenistan ordusunun 12 Temmuz 2020’de Tovuz ilindeki saldırılarında şehit olan Tümgeneral Polat Heşimov’un kabrini de ziyaret etti.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu (ASK) Başkanı Memmed Musayev, ATO Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, KOSGEB Başkan Vekili Recep Kılınç, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkan Yardımcısı Hikmet Memmedov, Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın’ın katıldığı törende, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça ve Yasin Özyolu ile Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Berat Kuzu, Komisyon Üyeleri Hayati Özbek, Caner Vural, Kirami Yıldırım ve Efe Polat; Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Çetin Çataloğlu, Başkan Yardımcısı Mustafa Ayrancıoğlu, Komisyon Üyesi Fırat Aslanbaş; 13 No’lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Derya Filiz Dalga ve 59 No’lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Emrah Hacıoğlu; Meclis Üyeleri Mehmet Anıl Serin, Paşa Sarman ile Komite Üyeleri Serhat Karahüseyin, Ferhat Çınar ve İsa Doğmuş’tan oluşan ATO heyeti ile iş adamları yer aldı.