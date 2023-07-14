ATO Başkanı Baran: '15 Temmuz'da Türk milletinin içine gizlenmiş vatan hainleri temizlendi'

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “15 Temmuz’da, Türk milleti içine gizlenmiş, dışarıdan yönlendirilen vatan hainlerini, feraset ve cesaretle temizledi. Tankların önüne yattı, yılmadı, korkmadı ve yeni bir destan yazdı” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin Türk milletinin kahramanca direnişi karşısında demokrasi zaferine dönüştüğünü açıkladı. Baran 15 Temmuz’un önemine şu sözlerle dikkati çekti:

“15 Temmuz bir dönüm noktasıdır. Türk milletinin Cumhuriyet ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceğinin dünyaya ilanıdır. 15 Temmuz’da, Türk milleti içine gizlenmiş, dışarıdan yönlendirilen vatan hainlerini, feraset ve cesaretle temizledi. Tankların önüne yattı, yılmadı, korkmadı ve yeni bir destan yazdı. 15 Temmuz, milletimizin kıyamete kadar özgür yaşayacağını ilan ettiği, demokrasiye sahip çıktığı günün adı oldu. Türk Demokrasi hayatında milli iradenin geçilemez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.”

Demokrasinin korunması ve güçlendirilmesinin ATO’nun bir misyonu olduğunu kaydeden Baran, iş dünyası olarak üretimi, ticareti, ihracatı arttıracak adımlar attıklarını belirterek, “İş dünyası olarak işimizin başında üretimi, ticareti, ihracatı, istihdamı artırarak, demokrasi nöbetine devam ediyoruz. İçerdeki ve dışardaki hainlere karşı duracak en güçlü kalenin birlik ve beraberlik içinde çalışmak olduğunu biliyoruz. Allah milletimize bir daha böyle acı tecrübeler yaşatmasın. Bu vesileyle, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum, ruhları şad olsun. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.