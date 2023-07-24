ATO Başkanı Baran: 'Ara eleman konusu işletmeler için ana soruna dönüştü'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya, lokantadan otele kadar tüm sektörlerde istihdam edilecek nitelikli işgücü eksikliği yaşandığını, ara eleman sıkıntısının kronik soruna dönüştüğünü belirterek, “İşveren, milyonlarca liralık yatırım yapıyor, işletme kuruyor ancak o işletmede istihdam edilecek insan bulma konusunda çaresiz kalıyor. Ara eleman konusu işletmeler için ana soruna dönüştü” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, son yıllarda iş dünyasının yaşadığı ara eleman olarak da tabir edilen nitelikli işgücü ihtiyacı konusunu yazılı açıklama yaparak değerlendirdi. Teknoloji alanındaki ilerlemeyle birlikte tüm dünyada hızlı bir değişim yaşandığını, pandemiyle birlikte bu sürecin hızlandığını hatırlatan Baran, bu süreçte makineleşmeyle birlikte insanların iş hayatının dışında kalacağından endişe edildiğini hatırlattı. Baran, “Robotlar iş yapacağı için insanlar işsiz kalacak diye endişe ederken, nitelikli hatta niteliksiz işgücü bulamaz hale geldik. İşverenler olarak bir araya geldiğimizde konuştuğumuz ilk konu istihdam edecek işçi bulamamak oluyor. Ara eleman olarak tabir edilen kadrolarda çalışacak kişi bulamamak ülkemizin tüm üretim ve hizmet potansiyelini olumsuz etkiliyor. Ara eleman konusu işletmeler için ana soruna dönüştü” diye konuştu.

“Reel sektörün çalışan işçi bulma sorununu çözmek mümkün değil”

Türkiye’de özelleştirme çalışmalarıyla birlikte kamunun reel sektörün faaliyet gösterebileceği alanlardan çekildiğini kaydeden Baran, “Kamunun üzerindeki yükün hafiflemesini hedefleyerek özelleştirme yaptık. Bu süreçte reel sektör her alanda güçlendi. Ancak istihdam konusunda vatandaşlarımızın çoğu hedef olarak kamuyu görmeye devam etti. Kamu hayranlığını kırmadan, kamunun istihdam deposu olduğu algıyı yıkmadan reel sektörün çalışan işçi bulma sorununu çözmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.