ATO Başkanı Baran: 'Büyüyen ve güçlenen Türkiye, dünyanın geleceğine de damga vuracaktır'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk milletinin şanlı mücadelesiyle yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Verdiği bağımsızlık mücadelesi ile eşsiz bir örnek sergileyen Türk milleti, bugün ekonomik kalkınmasını demokratik gelişme ile birlikte sağlayarak bölgesine istikrar ve refah kazandıran bir güç haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yaklaşırken büyüyen ve güçlenen Türkiye, dünyanın geleceğine de damga vuracaktır” dedi.

ATO Başkanı Baran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayasıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletinin Milli Mücadele’de yokluklar içinde var olma savaşı verdiğini, yedi düvele geçit vermeyerek istiklaline sahip çıktığını hatırlatan Baran, “Türk milletinin bu şanlı mücadelesi Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bu yolda daha güçlü, çağdaş ve müreffeh bir ülke olma yolunda kararlı adımlarla yürüyoruz. Cumhuriyet, geçmişten gelen birikimiyle bugüne ve

yarınlarımıza ışık tutmaya devam ediyor. Verdiği bağımsızlık mücadelesi ile eşsiz bir örnek sergileyen Türk milleti, bugün genç nüfusu ve dinamizmi ile ekonomik kalkınmasını demokratik gelişme ile birlikte sağlayarak bölgesine istikrar ve refah kazandıran bir güç haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yaklaşırken büyüyen ve güçlenen Türkiye, dünyanın geleceğine de damga vuracaktır. Biz de iş dünyasının temsilcileri olarak, yatırımla, üretimle, ihracatla, istihdamla Türkiye Cumhuriyeti’nin konumunu ve ağırlığını sürdürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Mücadele’de ecdadımızın savaş meydanlarında yazdığı kahramanlık destanını, birlik ve beraberliği esas alarak yürüttüğümüz çalışmalarla ekonomi cephesinde sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin ölümsüz kahramanları olan şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.