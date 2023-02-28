ATO Başkanı Baran: 'Deprem bölgesinde 100 kalıcı konut inşa edeceğiz'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun deprem bölgelerine 100 kalıcı konut yapılması için başlattığı ‘Ayın Yıldızıyım Ya Sen’ kampanyasına ilişkin, "Yola çıkarken ortaya koyduğumuz hedefimiz 100 kalıcı konuttu. Hedefimizi 100’ün çok üzerine koyduk ama ne olursa olsun 100 konutu yapıp çıkartacağız" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından ATO’nun 11 ilde yaptığı çalışmalar ve yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine ATO’nun depremin ilk gününden itibaren harekete geçtiğini söyleyen Baran, toplanan yardımlar için 2 deponun boşaltılarak sevke hazır hale getirildiğini kaydetti.

Deprem haberinin ardından ATO üyelerinin telefon açarak neler yapabilecekleri hakkında konuştuğunu belirten Baran, "Gönderdiğimiz tırların gerçekten sayısını bile hatırlamıyorum. Battaniyeler, çocuk bezi, çocuk maması gönderdik; mobil tuvaletler kurduk, mobil iletişim yerlerini oluşturduk" diye konuştu.

Baran, Hatay’ın İskenderun ilçesine 96 prefabrik konut yerleştirdiklerini belirterek, "İçinde çocuk oyun alanları da dahil her şeyiyle komple 96 tane prefabrik konut İskenderun’da. Ondan sonra Malatya’ya, belki de şu anda bölgedeki en kıymetli çadırlardan birisini oluşturduk. Çok modern bir çadır. Bin 750 metrekare ve şu anda 650 kişi barınıyor içinde. Her şeyin içinde olduğu bir çadır" şeklinde konuştu.

"Oradaki ticaretin çarklarının durmadan devam etmesi lazım"

Deprem bölgesinden diğer illere temelli geçişlerin engellenmesi gerektiğini söyleyen Baran, "Tabii ki orada sıkıntıda olan insanlarımız var. Başımızın üzerinde, tabii ki gelecekler ama kalıcı olarak burada kalmayı düşünmemeli o insanlar. Bizim onların orada hayatlarını idame ettirecekleri ortamı sağlamamız lazım. Çünkü oradaki ticaretin çarklarının durmadan devam etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Baran, depremin vurduğu 11 ilin Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 10’unu oluşturduğunu not düşerek, "Bu ülkenin ihracatını 20 milyar dolar gibi çok önemli bir kısmı bu 11 ilimizden geliyor. Burası çok kıymetli. Bizim ticaretin çarklarını aksatmadan devam ettirmemiz lazım. Bu anlamda destek vermemiz gerekir bölgeye. Bunun için atılması gereken en önemli adımın oradaki kalıcı konutların inşası olarak düşündük" ifadelerine yer verdi.

"ATO 100 konutu yapıp çıkartacak"

Cumhuriyetin 100’üncü yılında deprem bölgesine 100’ün üstünde kalıcı konut kazandırmak üzere başlatılan ‘Ayın Yıldızıyım Ya Sen’ temalı bağış çağrısı hakkında da bilgiler veren Baran, kampanyanın devlet tarafından da desteklendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"ATO olarak biz bayrağımızdan da esinlenerek kampanyamızı açıkladık ve yola çıkarken ortaya koyduğumuz hedefimiz 100 kalıcı konuttu. Bununla ilgili 100 konutla ilgili bir kampanyaya başladık. Tabii 100 konut derken biz bunun üstüne çıkacağız inşallah. Hedefimizi 100’ün çok üzerine koyduk ama ne olursa olsun ATO 100 konutu yapıp çıkartacak ve teslim edecek. Biz konutlarımızı yapıp AFAD’a devredeceğiz zaten. Ya da onların istedikleri bölgeye, onların gösterdikleri yere yapılacak bu konutlar. Tahmin ediyorum, birkaç gün içinde bununla ilgili de devletimizden bir açıklama gelecek."

Baran, kalıcı konutların bir kısmını ATO olarak yapacaklarına yürekten inandığını belirterek, "Mali değerden çok bahsetmek ne kadar doğru bilmiyorum ama 100 konutun mali değeri yaklaşık 150 milyon lira gibi bir bedel. Ama biz çok üzerine çıkmayı arzu ediyoruz. O yüzden ‘Ayın Yıldızım Ya Sen’ adı altında kampanyamıza başladık" sözlerini kullandı.

Deprem bölgesini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ziyaret ettiklerini hatırlatan Baran, 11 ildeki ticaret odası başkanlarıyla iletişim halinde olduklarını dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.