ATO Başkanı Baran: 'Dünya pazarlarında söz sahibi olmak için e-ihracat kurallarını bilmeliyiz'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ülke ekonomilerinde katma değer ve rekabet gücünün yükselmesinde dijital dönüşüm sürecine adaptasyonun belirleyici olduğunu belirterek, “Dünya pazarlarında söz sahibi olmak için e-ihracatın kurallarını bilmek, gereklerini yerine getirmek durumundayız” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Global Market Agency/Türkiye tarafından “E-İhracat ile Dünya Ticaretinde Lider Olun” temasıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleşen “E-ihracat Stratejileri Semineri”ne katıldı. TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda konuşan Baran, e-ticaretin müşteri kitlesinin daha geniş olması, işletme maliyetlerinin düşük olması, 7/24 çalışabilme ve küresel pazarlara erişebilme imkanı sağlaması açısından satıcılara avantaj sağladığını belirterek, “E-ticaret ve e-ihracat birçok avantajı beraberinde getiriyor ancak bu alanda hem rekabet alanı çok geniş hem de rekabet şartları çok çetin. Fiziki alanda ticaret yaptığınızda müşteriniz de, rakipleriniz de sınırlı. E-ticarette rakibiniz tüm dünya, müşteriniz de öyle. Dünya bir yöne gidiyor ve siz de bu yöne doğru evrilmek zorundasınız. Bu nedenle e-ihracatın kurallarını bilmek, gereklerini yerine getirmek durumundasınız. İşte bu nedenle burada yapılacak seminere dahil olmak, konuyla ilgili eğitimler almak çok kıymetli. Bugün ülke ekonomilerinde katma değerin ve rekabet gücünün yükselmesinde de dijital dönüşüm sürecine adaptasyon belirleyici olmaya başladı” diye konuştu.

Türkiye’nin e-ticaret ve e-ihracat alanına hızla uyum sağlayan bir ülke olduğunu kaydeden Baran, “2019 yılında ülkemizde e-ticaret yapan işletme sayısı 68 bin, e-ticaret hacmi 136 milyar TL iken, 2022 yılı sonu itibarıyla işletme sayısı 548 bine, ticaret hacmi de 800 milyar TL’ye yükseldi. Bu veriler önemli bir gelişimi ifade ediyor” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası’nın üyelerinin dijital dünyaya uyum sağlamasını, ticarette büyüme ve gelişmesini, yeni pazarlara açılmasını, küresel ticaretten aldığı payı artırmasını hedeflediklerini ifade eden Baran, bu doğrultuda ATO’nun yaptığı çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi. Covid-19 salgınıyla birlikte ticari hayatta yaşanan gelişime uygun olarak Ankara Ticaret Odası’nda e-ihracat ve e-ticaret seferberliği başlattıklarını dile getiren Baran, “Bu kapsamda üyelerimize ücretsiz yazılım hizmeti sağlayarak e- ticaret ve e-ihracat altyapısı oluşturduk. Konuyla ilgili ihtiyaç duydukları tüm eğitimleri verdikten sonra, danışmanlık desteği de sağladık. Bu projemizle de hiç e-ticaretle tanışmamış üyelerimiz e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale geldi. Pandemi başlamadan önce Ankara’da e-ticaret yapan işletme sayısı 6 bin civarında idi. Ankara Ticaret Odası olarak bizim de katkımız ve desteğimizle bu sayı 44 bine yükseldi” dedi.

Programda ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da yer aldı.