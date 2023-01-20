ATO Başkanı Baran: 'Eğitimde KDV yüzde 1'e indirilebilir'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Özel okullarımız son dönemde enflasyondaki yükseliş ve maliyet artışları nedeniyle sürdürülebilirlik kaygısı yaşıyor. Bu süreçte pandemide geçici olarak indirilen KDV oranı aynı şekilde yüzde 1’e indirilerek kalıcı hale getirilebilir” dedi.

ATO’nun 61 No’lu Özel Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi koordinesinde özel okulların sektörel problemleri hakkında toplantı düzenlendi. ATO Duatepe Hizmet Binası’nda yapılan toplantıda, özel eğitim kurumları sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin yanı sıra özel okul ücretlerine yapılan yüzde 65 zam oranı gündeme alındı.

Toplantının açılışında konuşan, ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve 61 No’lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi aynı zamanda ÖZDER Genel Başkanı Ahmet Akça, özel eğitim kurumları sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Özel okul ücretlerine yüzde 65 zam oranı gündeme geldiğinde, sektörün mağduriyet oluşturduğuna dair bir algının oluştuğuna dikkat çeken Akça, “Bu algı özel okullar olarak bizim kendimizi anlatamamamızdan kaynaklanıyor. Bugüne kadar hep sözümüzü yükselttik artık sesimizi de yükseltmemiz gerekiyor. Sorunları bu masalara taşıyarak hep birlikte çözüm arayacağız” diye konuştu.

“KDV oranı yüzde 1’e inebilir”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında özel eğitim kurumlarının devletin yükünü alan kurumlar olmalarının yanı sıra ekonominin de bir parçası olduğunu hatırlattı. Özel okulların binlerce çocuğa eğitim vererek devletin bu alandaki yükünü paylaştığını ve ciddi ölçüde istihdam oluşturduğunu belirten Baran, “Özel okullarımız son dönemde enflasyondaki yükseliş ve maliyet artışları nedeniyle sürdürülebilirlik kaygısı yaşıyor. Bu süreçte pandemide geçici olarak indirilen KDV oranı aynı şekilde yüzde 1’e indirilerek kalıcı hale getirilebilir” açıklamasında bulundu.

Özel okullardan her yıl yeniden ruhsat harcı alındığına dair sektörün bilgi aktardığını anlatan Baran, “Bu konuyu Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati’ye arz ettik. Bir işletmenin açılışında ruhsat harcı alınması makul ancak her yıl bu harcın tekraren alınmasını anlamak mümkün değil. Sayın Bakanımız konuya ilgi gösterdi ve bir çalışma yapılacağı bilgisini verdi” ifadelerini kullandı.

ATO’nun 61 No’lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi organizasyonuyla gerçekleşen toplantıya Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR), ve Ankara Eğitim Platformu katılım sağladı.