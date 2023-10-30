ATO Başkanı Baran: 'Endüstriler ekonomiyi geliştirmenin anahtarı durumunda'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Reklamcılıktan mimariye, edebiyattan grafik ve endüstriyel tasarıma, dijital oyundan fotoğrafa kadar geniş yelpazeye yayılan endüstriler ekonomiyi geliştirmenin, yeni istihdam alanları oluşturmanın, ihracatı artırmanın anahtarı durumunda” dedi.

İngiltere Hükümeti Yenilik Endüstriler Elçisi John Newbıgın’in konuşmacı olduğu konferans, ATO’nun desteğiyle “Anadolu Medeniyetleri Müzesi”nde yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı konferans öncesinde müze bahçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı için bir resepsiyon düzenlendi. ATO Başkanı Baran, resepsiyonda yaptığı konuşmada endüstrilerin Türkiye ve dünyada sürekli gelişen en önemli alanlardan birisi olduğunu dile getirdi. Ankara Ticaret Odası olarak konunun öneminin farkında olduklarını kaydeden Baran, bunun için ATO Meclisi bünyesinde “Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyonu” kurduklarını ve komisyonun çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Ankara Ticaret Odası olarak kısa bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ettiklerini belirten Baran, “Sayın Meclis Başkanımıza konuyla ilgili bir dosya sunarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de endüstriler alanında bir komisyon kurulması gerektiğini, bu konunun önemini ve ülke menfaatlerini gerektiren bir durum olarak bunun Meclisimizde de temsil edilmesi gerektiğini söyledik. Sayın Meclis Başkanımız da konuya sıcak baktı” diye konuştu.

“Endüstriler ekonomiyi geliştirmenin anahtarı durumunda”

Yüksek katma değerli üretimin ve ihracatın yolunun endüstrilerden geçtiğine dikkati çeken Baran, “Endüstriler hızlı gelişen ve büyüyen önemli bir alan. Geldiğimiz noktada ihracattaki başarılarımızı ancak katma değerli üretim ile artırabiliriz. Reklamcılıktan mimariye, edebiyattan grafik ve endüstriyel tasarıma, dijital oyundan fotoğrafa kadar geniş yelpazeye yayılan endüstriler ekonomiyi geliştirmenin, yeni istihdam alanları oluşturmanın, ihracatı artırmanın anahtarı durumunda” dedi.

Resepsiyonun ardından İngiltere Hükümeti Endüstriler Elçisi John Newbigin’in Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir moderatörlüğünde gerçekleşen konferansı öncesi ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da bir konuşma yaptı. Yılmaz, Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde yer alan eserlerin tarihlerinden örnek vererek, “Kalkolitik Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk Çağı, Frig Krallığı, Geç Hitit Krallığı, Urartu Krallığı dönemine ait eserler, Selçuklu, Osmanlı’dan kalan eserler endüstrilerin ilk örnekleri. Anadolumuzun kadim kültürü endüstrilere sonsuz ilham kaynağı olacak zenginlikte. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara işte bu kültür hazinesinin üzerinde, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin aziz bayrağı da bu kültür ve birikimin üzerinde dalgalanıyor” ifadelerini kullandı.

Yenilikçi fikirlerin dünyadaki en büyük güç olduğuna ve dünyaya ancak bu güçle hâkim olunabileceğine dikkati çeken Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yeniliklere ihtiyacımız var. Nerede olursa olsunlar, hangi dilde konuşursa konuşsunlar el ele gitsinler. Birlikte oturalım, düşünelim, birlikte oluşturalım. Biz burada Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde medeniyet adına sesleniyoruz herkese. Onun medeniyeti neye benzeyecek? Burada Ankara’da bizim ve onun medeniyetini, tasavvur ve tefekkürlerini konuşalım. Nerede veya kim olursan yenilik adına bu senin için bir davet. Yenilikçiliğimiz devam etmediği sürece bilimin, teknolojinin, ticaretin, ekonominin direnemeyeceğini biliyoruz. Fikrimiz, fikri mülkiyetimiz, markamız, patentimiz korunmadığı sürece bunu geliştirmek için ne heyecan, ne azim ne de umudumuz olamaz. Oysa trilyon dolarlık ekonomide yer almanın teminatı hakkınızın, fikrinizin, adınızın, emeğinizin korunması, desteklenmesi ve sürdürülmesiyle mümkün. Yasalarla, mevzuatlarla korunmayan, özen gösterilmeyen fikirler, fikri mülkiyetler elimizden kayıp gitmekte. Hafızalarımızdan silinmekte.”

Programa ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Meclis Divan Katibi Ayşe Nilay Çelik, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Halil İlik, Naki Demir, Yasin Özyolu ile çok sayıda ATO Meclis ve Komite Üyesi katıldı.