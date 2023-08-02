ATO Başkanı Baran: 'Gordion'un UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesi Ankara turizmi için önemli'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Gordion ve Arslanhane Camii’nin UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alması Başkent turizmi açısından önemli bir kazanç olacaktır” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali Yıldız, Halil İlik ve Naki Demir ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti. Baran, ziyarette yaptığı konuşmada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçen yıl ekim ayında ikincisini düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nin Ankara’nın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağladığını söyledi. Ankara Ticaret Odası olarak Ankara’nın ekonomisini geliştirmeye yönelik yürüttükleri çalışmalar arasında turizmin de yer aldığını kaydeden Baran, sağlık turizmindeki gelişmeleri verileriyle paylaştı. Markalaşmanın ve coğrafi işaretli ürünlerin kent ekonomisinin uluslararası alanda gelişimi açısından önemine dikkat çeken ve konuyla ilgili Ankara Ticaret Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Baran, UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Gordion Antik Kenti’nin tanıtımına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları da anlattı.

“Gordion ve Arslanhane Camii ile UNESCO listesine gireceğiz”

Sakarya Meydan Muharebesi ile Gordion Antik Kenti’nin gençler tarafından yeterince tanınabilmesi için Ankara Ticaret Odası’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde bölgeye öğrenci gönderdiğini kaydeden Baran, “Gordion’da gençlik kampları düzenleyebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile diyalog halindeyiz” dedi.

ATO’da düzenledikleri “Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi Adaylık Süreci Bilgilendirme Toplantısı” ile farkındalık sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Baran, “12 ile 25 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesi toplantısı yapılacak. Burada Gordion Antik Kenti ile şehrimizde bulunan Arslanhane Camii’nin de aralarında bulunduğu ahşap camilerin Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi konusu ele alınacak. Gordion ve Arslanhane Camii’nin UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alması Başkent turizmi açısından önemli bir kazanç olacaktır” diye konuştu.

Gordion’da balon turizmi

Kapadokya’da gerçekleştirilen balon turizminden örnek veren Baran, Polatlı-Gordion bölgesinde yerli turistlerin de yararlanabileceği fiyatlarla balon turları düzenlenmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan destek istedi.

"Türkiye tanıtım filminde Ankara’ya da yer verilsin" önerisi

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da Türkiye’nin tanıtımı amacıyla hazırlanan filmde Ankara’nın yer almadığını hatırlatarak, “Ankara’mızın Türkiye tanıtım filminde yer almaması bizi üzüyor. Gordion’a bu filmde yer verilerek Ankara turizmine katkı sağlanabilir” dedi.

Yılmaz, başkent Ankara’nın turizminin çevre illerle birlikte geliştirilebilmesi için Ankara’nın hızlı tren HUB’ı olmasının avantajının da ele alınacağı projelerin gündeme gelmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde toplantılar yapılmasını önerdi.