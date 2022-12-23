ATO Başkanı Baran: 'İki ülke arasındaki yakın ilişkileri ticaret rakamlarına da yansıtmalıyız'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Kosova’nın tarihi kültürel bağları ve ortak değerleri bulunan ülkeler olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki yakın ilişkileri ticaret rakamlarına da yansıtmalıyız” dedi.

Kosova-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Enis Kervan, Başkan Yardımcısı Visar Korenica, Grup Üyeleri Mergim Lushtaku, Valantina Bunjaku, Time Kadrijaj, Eman RRahmani, Labinote Demi Murtezi, Büyükelçilik Müsteşarı Gent Gjikolli ile ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın davetiyle ülkemizde bulunan Kervan ve beraberindeki heyeti Ankara Ticaret Odası’nda ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Türkiye’nin Kosova ile tarihi ve kültürel bağları ortak"

Türkiye’nin Kosova ile tarihi, kültürel bağları ve ortak değerleri olduğunu ifade eden Baran, iki ülke halkının yüzyıllar boyunca bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşadığını söyledi. Türkiye ile Kosova arasında sağlanacak çok yönlü iş birliğinin, Balkanlar’ın istikrar ve refahına katkı sağlayacağına inandıklarını kaydeden Baran, “Türkiye ve Kosova arasında 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren Serbest Ticaret Anlaşması hükümleri geçerli. Ancak verilere baktığımızda iki ülke arasındaki yakınlığın ticaret rakamlarına yeterince yansımadığını ve ticaretimizin bir milyar doların altında kaldığını görüyoruz. İki ülke arasındaki yakın ilişkileri ticaret rakamlarına da yansıtmalıyız” diye konuştu.

“Başkentli yatırımcıları Kosova’ya bekliyoruz”

Kosova-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Enis Kervan ise yaptığı konuşmada, Ankara ile Priştine arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, Başkentli yatırımcıları Kosova’ya davet etti. Kervan, devlet kurumları, ticaret odaları ve iş insanlarının da katılımıyla ortak bir toplantı önerisini de dile getirdi. Kervan, bu alanda Kosova ve Ankara arasında bağlantı kurmak istediklerini de söyledi.