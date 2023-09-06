ATO Başkanı Baran: 'İlanlara getirilen yasal fren sektörlere nefes aldırdı'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, internette yer alan aldatıcı ve fiyat manipülasyonu yapılan ilanlara karşı Ticaret Bakanlığının yaptığı düzenlemeleri yerinde bulduğunu belirterek, “Gayrimenkul ve ikinci el araç satışında ilanlara getirilen yasal fren sektörlere nefes aldırdı” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”’in 31 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, ATO üyeleri tarafından olumlu karşılandı. ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin gayrimenkul ve ikinci el taşıt satışlarına ilişkin yeni düzenlemeye ilişkin talebini Ticaret Bakanlığı’na ilettiklerini hatırlatarak, “Reel sektörü destekleyen ve üyelerimizin görüş ve taleplerine kulak veren Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’a teşekkür ederiz” dedi.

ATO’nun 62 No’lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Kenan Bayram ve üyelerinin sektörün nabzını başarılı bir şekilde tuttuğunu kaydeden Baran, “Dijitalleşme ile birlikte taşınmaz ticareti konusu da internet siteleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Komitemiz Başkanı Sayın Bayram başkanlığında bu yöntemin oluşturduğu haksız rekabeti, tüketicinin nasıl yanıltıldığını, piyasaların dengesinin nasıl bozulduğunu detaylarıyla anlatıyordu. Konuyu Ticaret Bakanlığımızın gündemine taşıdık” ifadelerini kullandı.

“İlanlara getirilen yasal fren sektörlere nefes aldırdı”

Baran, aynı şekilde ikinci el araç satışlarına ilişkin de 50 No’lu Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları Meslek Komitesi’nin Aydın Erkoç başkanlığında etkin çalışmalar yürüttüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

“Her iki sektörde de taşınmaz ve ikinci el araç satışı ilanlarındaki gerçeği yansıtmayan, sahte ve aldatıcı ilanlarla ilgili sektörler sorun yaşıyordu. Düzgün, dürüst bir şekilde iş yürütmeye çalışan üyelerimiz haksız rekabet karşısında sektörde emeği olmayan ama kazanç sağlayan insanlarla mücadele ederek iş yürütmeye gayret gösteriyordu. Aldatıcı, sahte, fiyat manipülasyonu yapan ilanlar hem piyasaların dengesini bozuyor hem de ticareti ve ekonomiyi olumsuz etkiliyordu. Gayrimenkul ve ikinci el araç satışında ilanlara getirilen yasal fren sektörlere nefes aldırdı. Üyelerimizin görüş ve taleplerine kulak veren Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’a teşekkür ediyorum.”

“Spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, kayıt dışılığın ortadan kalkmasına katkı sağlayacak”

Baran, kimlik doğrulama ve para cezalarının sahte ve aldatıcı ilanları önlemede etkili olacağına inandığını kaydederek, “Yasalara göre emlak ofisinin yetki belgesi sahibi olması, satışı yapılacak gayrimenkul için de mal sahibi ile yetkilendirme sözleşmesi imzalaması şart. Ancak kötü niyetli kişiler ilan sitelerine sahte bilgilerle giriş yaparak fahiş fiyatlar belirliyor, piyasaları manipüle edebiliyor. Aynı durum ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti için de söz konusu. Yetki belgesi bulunmayan kişiler, kayıt dışı ticaret yapmış oluyor. İlan siteleri üzerinden dolandırıcılık yapanlar ise hem vatandaşlar hem de oluşturdukları olumsuz algı nedeniyle sektörde faaliyet gösteren işletmeler açısından ayrı mağduriyetler meydana getiriyor. Yasal düzenlemenin spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, haksız rekabet ve kayıt dışılığın ortadan kalkmasına katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Baran, her iki komitenin çalışmalarıyla sektör üyelerinin nefes aldığını belirterek, “Sektörlerin nabzını tutarak, sorunu gören ve çözüm üreten komitelerimizi de yürekten kutluyorum” dedi.