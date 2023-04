ATO Başkanı Baran: 'Kadınlar iş dünyamızın parlayan yıldızı'

TAKİP ET

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının ülke ekonomisinin gelişim hızını artırdığını belirterek, “Kadınlar üretimden ticarete her alanda daha fazla rol aldıkça ülkece gelişimimiz daha da hızlanacaktır. Kadınlar iş dünyamızın parlayan yıldızları” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun 2023 yılı 1. Olağan Kurul Toplantısı’na katıldı. Baran, ASO Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kadınların istihdamdaki oranının yüzde 30’lar düzeyinde olduğunu, yani her 10 kadından sadece 3’ünün çalışma hayatında yer aldığını, söz konusu girişimcilik olduğunda bu oranın yüzde 15’leri geçmediğini söyledi. Kadınların hayatın her alanında büyük bir beceriyle var olduğunun altını çizen Baran, kadınların iş yaşamında daha çok yer almasının ülkelerin ekonomik gelişmişliğini artıran unsurlardan biri olduğunu kaydetti. Kadın girişimci sayısının artırılması gerektiğini kaydeden Baran, Ankara Ticaret Odası olarak bu konuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Baran, “Yaptığımız çalışmaların kadın girişimci sayısının artması, ülke ekonomisi, ülke girişimciliği, ülkedeki istihdamın çok daha yukarılara taşınmasıyla ilgili güzel neticeler getireceğinden şüphemiz yok. İşlerimizi kadınlara teslim ettiğimizde o işin arkasından dönüp bakmıyoruz. Kadınlar üretimden ticarete her alanda daha fazla rol aldıkça ülkece gelişimimiz daha da hızlanacaktır. Kadınlar iş dünyamızın parlayan yıldızları” diye konuştu.

Baran, kadınların sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yönetim kademelerinde de daha çok yer alması gerektiğini savunduklarını ve bu yaklaşım sonucunda Ankara Ticaret Odası seçimlerinde kadın organ üyesi sayısının arttığını kaydetti.

Toplantının açılışında ASO Başkanı Seyit Ardıç ve TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit de birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine plaketleri, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Seyit Ardıç, Çubuk Ticaret Borsası Başkanı Murat Şan ve TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit tarafından takdim edildi.