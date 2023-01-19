ATO Başkanı Baran: 'Mesleki eğitim, doğal taş sektörünün katma değerli ihracatını artırır'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, doğal taş sektöründe mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, "Mesleki eğitim, doğal taş sektörünün katma değerli ihracatını artırır" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odasının 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesinin organizasyonunda, sektör temsilcileri ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü yetkilileri ile mesleki eğitim uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısına katıldı. Sektörün nitelikli eleman sorunu başta olmak üzere, güncel talep, sorun, görüş ve önerilerinin ele alındığı ATO Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıda, ATO 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, komite üyeleri ile Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Hanifi Şimşek ve Ankara Taşçı Mermer Mezar Ustaları ve Sanatkârları Odası Başkanı Hakan Sarıkaya da yer aldı.

ATO Başkanı Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, nitelikli istihdam sorununun doğal taş sektörünün gündeminde yer aldığını belirterek, sektörde usta öğretici sıkıntısının da yaşandığını söyledi. Baran, "ATO olarak mesleki eğitimin öneminin farkındayız. Birçok sektörde mesleki eğitimin üniversite programlarına dâhil edilmesi ve mesleki yeterlilikle ilgili çalışmalarımız var. Sektörü, ticareti, insan ilişkilerini öğrenmek için mesleki eğitim çok büyük bir kazanç. Doğal taş sektöründe de hem nitelikli istihdam hem de gençlere doğal taşları işlemeyi ve ekonomiye kazandırılmış bir ürün haline getirmeyi öğretecek usta yetiştiricilere ihtiyaç var. Usta öğreticilerin elinde mesleki eğitimle bezenmiş gençler, doğal taş sektörünün katma değerli ihracatını artırır. Sektörün mesleki eğitimle taçlanması hem şehrimizin hem ülkemizin ekonomisini olumlu etkiler" diye konuştu.

Ankara Ticaret Odasının Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesinin çalışmalarıyla "Ankara taşı" olarak da bilinen "andezit taşı"na Coğrafi İşaret tescili aldığını hatırlatan Baran, coğrafi işaretli ürünlerin sektörler açısından kıymetli olduğunu ifade etti.

Toplantıda, 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Zübeyde Sarıkaya, komite üyeleri Murtaza Tosun, Serkan Fındık, Erol Yıldırımoğlu da yer aldı.