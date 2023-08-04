ATO Başkanı Baran: 'Nitelikli işgücü artırmaya yönelik atacağımız her adım dünyadaki rekabet gücümüzü de artıracaktır'

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, “Kalite alanında nitelikli işgücünü artırmaya yönelik atacağımız her adım dünyadaki rekabet gücümüzü de artıracak” dedi.

ATO ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında imzalanan protokol uyarınca, ATO’nun 65 No’lu Danışmanlık Hizmetleri Komitesi’nin yürüttüğü çalışmalar sonucu hazırlanan “Kalite Sistem Danışmanı (Seviye 6)” taslak meslek standardı Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) ön onay aldı. Kalite sistem danışmanlığının, insan niteliğinin en önemli olduğu alanlar arasında yer aldığını ifade eden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Kalite alanında nitelikli işgücünü artırmaya yönelik atacağımız her adım dünyadaki rekabet gücümüzü de artıracak” diye kaydetti.

ATO’dan yapılan yazılı açıklamada, ATO’nun 65 No’lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin talebi üzerine, ATO ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında imzalanan protokol uyarınca, Komite’nin yürüttüğü çalışmalar sonucu hazırlanan “Kalite Sistem Danışmanı (Seviye 6)” taslak meslek standardının Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) ön onay aldığı bildirildi. ATO’nun 65 No’lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin standartları tespit etmek üzere sektör temsilcileri, akademisyenler ve mesleği icra edenlerin katılımıyla 4 farklı çalıştay gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, bu toplantılarda alınan bilgiler doğrultusunda “kalite sistem danışmanlığı” ve “kalite yöneticiliği” için iki ayrı standardın taslak olarak hazırlandığı ve MYK’nın tek bir standart olarak hazırlanmasının uygun olduğu görüşü üzerine “Kalite Sistem Danışmanı (Seviye 6)” taslak meslek standardının MYK’nın onayına sunularak ön onay aldığı belirtildi. Bundan sonraki süreçler hakkında da bilgi verilen açıklamada, taslak standardın sektörün görüş ve değerlendirmesine sunularak görüşlerin toplanmasının ardından, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Sektör Komitesi’nce inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulacağı ardından son aşama olarak MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulduktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanacağı ifade edildi.

“Ticaretin dünyaya açılmasında anahtar role sahip”

Günümüz dünya ticaretinde, mal ve hizmetlerin belli standartları karşılayarak kriterlere uyduğuna dair güvenirliği sağlamanın, firmaların rekabet düzeyi açısından önem taşıdığını kaydeden Baran, “Dünyada rekabet koşullarının çetinleştiği, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte ülke sınırlarını aştığı bir dönemde, kalite konusu işletmelerin farkını ortaya koyabilmeleri açısından önemli ve gerekli bir unsur. İşletmelerin daha iyi performans sağlamaları için kaynaklarını iyi değerlendirmeleri ve kaliteye önem vermeleri gerekiyor. Kalite konusu ticaretin dünyaya açılmasında anahtar role sahip. Kalite sistem danışmanlığı, hizmet sektöründe insan niteliğinin en önemli olduğu alanlar arasında. Kalite sistem danışmanlığının belgeli meslek haline gelmesiyle, işletmelerimizin hem mal ve hizmetlerinin kalitesinin hem de dünyadaki rekabet gücünün artacağına inanıyorum. Kalite alanında nitelikli işgücünü artırmaya yönelik atacağımız her adım dünyadaki rekabet gücümüzü de artıracak” ifadelerine yer verdi.