ATO Başkanı Baran: 'Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağız'

Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı ve Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak ve beraberinde 31 ayrı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Meclis Başkanı Mustafa Deryal’i ziyaret ederek kutladı.

Ankara Ticaret Odası Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak üyelerine yönelik çalışmaları yürütürken Başkentteki diğer sivil toplum kuruluşları ile diyalog içinde olduklarını hatırlatarak “Yeni dönemde de sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız” dedi.

Kasım ayında yapılan seçimlerde ATO üyelerinin kendilerine 4 yıl daha temsil görevi verdiğini kaydeden Baran, “Türkiye’nin ikinci en büyük odası olarak, reel sektörde faaliyet gösteren 160 bin üyemizin ticaretlerini ilerletmek ve sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. 67 meslek komitemizde 2 bin 205 ana faaliyet alanında aktif olan üyelerimizin sektörel konularını gündeme taşımayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi. Baran, Başkent’te bulunan sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin aynı zamanda ATO üyesi de olduğunu belirterek, “Sivil Toplum Kuruluşlarımız olarak faaliyet alanlarınızda, sektörlerinizde tespit ettiğiniz sorunları komitelerimizle paylaşarak çözüm bulma noktasında aracı olun. Bizim amacımız ticaret yapan üyelerimizin önündeki engelleri kaldırmak. Bunun için birlikte çalışmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal de konuşmasında, “160 bin kişiyi temsil eden 68 komitemizin başarılı olması sizin vereceğiniz destek çok kıymetli. Sanayi ve ticarete yön veren kuruluşlar olarak hep birlikte çalışırsak başarılı olabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı ve Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak da konuşmasında Baran ve Deryal’in Ankara’daki tüccar, esnaf ve iş insanlarının oylarıyla seçildiklerini hatırlatarak, “Eskilerin ‘Şerefü’l Mekan Bi’l Mekin’ diye bir sözü vardır. Yani ‘bir makamın şerefi o makamda oturan kişiden gelir’ derler. Hem Sayın Gürsel Baran hem de Sayın Mustafa Deryal oturdukları koltuktan güç alan değil ATO’ya güç veren yöneticilerdir. Çalışmalarındaki başarılar bundan gelir. Geçen dönemde sivil toplum kuruluşları olarak karşılıklı diyalog içerisinde çalışmalarımızı yürüttük. BU dönem için de kendilerine çalışmalarının hayırlı olmasını, başarılarının devamını diliyorum. 35 sivil toplum kuruluşunu ve ve TÜSİAV’ı temsilen yeni dönemde de yanınızda, destekçiniz olacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Ankara Arı yetiştiricileri Birliği, Ankara Forumu Derneği, Ankara Kadın Sağlığı Derneği, Ankara Sağlık ve Eğitim Gönülleri Derneği, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu, Ankara Balıkesirliler Derneği, Beşiktaş Sanayici ve İş İnsanları Yatırımcılar Derneği, Ankara Kadın ve Gençlik Platformu Derneği, Çorumlu Sanayici ve İşadamları Derneği, Elazığ Kültür Vakfı, GS’li Avukatlar ve Hukukçular Derneği, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, Gençlerbirliği İşadamları Derneği, T. Kimsesizlere ve Güçsüzlere Yardım Vakfı, İç Anadolu İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, İlgi Otizm Derneği, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği, Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Samsun 19 Mayıs Kültür ve Tanıtma Derneği, Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Türk Amerikan İşadamları Derneği, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu, Türkiye Körler Vakfı, Uzat Elini Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Yatırımcı ve Sanayici İşadamları Derneği, Vergi Müfettişleri Vakfı, T. Üniversiteli Kadınlar Derneği, Tunalıhilmi Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, Kadın ve Aile Sağlığı Derneği, Türk Zeka Vakfı, Türkiye Bilişim Vakfı temsilcileri de yer aldı.