ATO Başkanı Baran: 'Uruguay ile orta vadede 1 milyar dolarlık dış ticaret hedefliyoruz'

Uruguay Doğu Cumhuriyeti’nin ilk Ankara Büyükelçisi olan Hugo Cayrus, ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Baran, Uruguay ile orta vadede 1 milyar dolarlık bir dış ticaret hedeflediklerini söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin dönem dönem canlı hayvan ithalatı yaptığı Uruguay ile tarım, sanayi ve turizm sektöründe ticari ilişkilerin geliştirilebileceğini belirterek, “Ülkemiz ile Uruguay arasında halihazırda 320 milyon dolar civarında olan dış ticaretimizi kısa vadede 500 milyon dolar, orta vadede de 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Baran, iki ülke arasındaki coğrafi uzaklığın ekonomik ilişkilerin gelişmesini geciktirdiğini belirterek, son yıllarda karşılıklı ziyaretlerle diyaloğun daha da arttığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen yıl Uruguay’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bu ziyaretle birlikte ilişkilerin ivme kazandığını kaydeden Baran, görüşmeleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata geçirilmesiyle karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin artacağını söyledi. Halihazırda 320 milyon dolar civarında olan dış ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğuna dikkat çeken Baran, Türkiye’nin dönem dönem canlı hayvan ithalatı yaptığı Uruguay ile tarım, sanayi ve turizm sektöründe ticari ilişkilerin geliştirilebileceğini vurguladı.

Uruguay’ın yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını ilgiyle takip ettiklerini kaydeden Baran, son 10 yılda ülkenin bu alanda 8 milyar dolarlık yatırım çektiğini ve bu yatırımlarla fosil yakıtlara bağımlılığın azaltıldığını bildirdi. Büyükelçiye Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, iki ülke arasındaki turizmden sanayiye tüm alanlarda ilişkileri geliştirmek için Ankara ya da İstanbul’dan direkt uçuş imkanı sağlanmasının önemine dikkat çekti. Uruguay’a yatırım yapılması durumunda Güney Amerika ülkelerine ihracat yapma imkanının cazip oluğunu belirten Baran, “Yatırımları ve ticaret hacmini geliştirmek için Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

Büyükelçi Cayrus da Türkiye ile Uruguay arasında 1929 yılında imzalanan dostluk anlaşmasına rağmen ilişkilerin aradaki mesafe nedeniyle geç gelişme kaydettiğini belirterek, kendisinin Uruguay’ın ilk Ankara büyükelçisi olarak geçen yıl sonu göreve başladığını ve 27 Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunduğunu söyledi. Uruguay ile Türkiye arasında 320 milyon dolarlık dış ticaret hacminin Türkiye açısından küçük bir rakam olarak görülse de Uruguay ekonomisi açısından önemli olduğunu belirten Büyükelçi Cayrus, Türkiye’ye canlı hayvan ihracatının yanı sıra, selüloz, soya fasulyesi, pirinç, yün ve süt ürünleri satışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Otomotiv ve tarım makineleri başta olmak üzere Türkiye’nin ürün gamından faydalandıklarını kaydeden Büyükelçi Cayrus, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini, şu anda ülke parlamentolarında yatırım anlaşmasının onaylanmak üzere beklediğini söyledi. Cayrus, “Ülkelerimiz arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına dair görüşmeler de devam ediyor. Bu anlaşmalar tamamlandığında iki yönlü ticaret açısından önemli bir aşama kat edilmiş olacak” dedi.

Büyükelçi Cayrus ATO yetkililerini Uruguay’a yatırım yapmaya davet etti

Büyükelçi Cayrus, ekonomik istikrarın tesis edildiği Uruguay’da hukuka saygılı, kuralları net bir kurum kültürü olduğunu belirterek, Ankara Ticaret Odası üyelerini Uruguay’a yatırıma davet etti. Uruguay’a yatırım yapan bir işletmenin Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Arjantin, Paraguay gibi ülke pazarlarına girmesinin mümkün olduğunu söyleyen Büyükelçi Hugo Cayrus, “Uruguay’da Türkiye’deki gibi serbest ekonomi bölgeleri var. Burada yatırım yapıp üretim gerçekleştirerek ihracat yapmak da mümkün” dedi.