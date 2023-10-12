ATO Başkanı Baran, Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Ankara, üstlendiği sorumlulukla bir yandan fiili olarak başkent olurken, diğer yandan milletimizin azim ve kararlılığının sembolü haline gelmiştir” dedi.

ATO Başkanı Baran, Ankara’nın başkent oluşunun 100’üncü yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Baran, tarihinde çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Ankara’nın binlerce yıllık birikimiyle Milli Mücadele’ye karargahlık yaptığını ve düşmana geçit vermediğini belirterek, “Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Anadolu’da başlattığı hareketin merkezi Ankara olmuştur. Milli Mücadele boyunca stratejik kararların alındığı, milletin talihinin şekillendiği karargah olarak seçilen Ankara, üstlendiği bu sorumlulukla bir yandan fiili olarak Başkent olurken, diğer yandan milletimizin azim ve kararlılığının sembolü haline gelmiştir” dedi.

Anadolu’nun tam ortasında yer alan Ankara’nın Milli Mücadele’ye verdiği desteğin başkent olmasında etkisinin bulunduğunun altını çizen Baran, şunları söyledi:

“Ankara’nın başkent oluşu, milletimizin başlattığı bağımsızlık mücadelesinin bir parçası ve sonucudur. 100 yıl önce başkent ilan edilirken, bir milletin imkânsızlıklar içinde zaferinin sembolü olan Ankara, değişime ve gelişime açık yapısıyla yeni kurulan ülkenin kalkınmasına da öncülük etmiştir. O günden bu yana ticaret, sanayi, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında ulaştığı düzey ile bir dünya şehri olan Ankara, tarihi boyunca imkansızlıkları imkan haline getiren bir merkez olmuştur. Ankara, her konuda öncü rolünü sürdürecek, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’ne başkentlik yapma görevini yerine getirmenin onurunu layıkıyla taşıyan Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ülkemizi vatan haline getiren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Ankara’nın gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ankara’nın başkent oluşunun 100’üncü yıldönümü kutlu olsun.”