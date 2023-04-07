ATO Başkanı Baran, Bakan Vedat Bilgin'i ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret ederek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altında olan 4/A ve 4/B yani eski deyimiyle SSK ve Bağ-Kurlular arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklar olduğuna dikkati çekti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça ve Meclis Üyesi Kenan Bayram ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i makamında ziyaret etti. Ziyarette iş dünyasının gündeminde olan konu ve sorunlar hakkında bilgi veren ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası’nın 160 bin üyesinin de aralarında bulunduğu Bağ-Kurluların emekliliği için gerekli 9 bin prim ödeme gün sayısının düşürülmesi talebini Bakan Bilgin’e iletti. Baran, Bağ-Kurluların emeklilik prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili olarak üyelerinden de sık sık talepler geldiğini söyledi.

“Prim ödeme gün süresinin düşürülmesini talep ediyoruz”

SGK çerçevesinde 4/A olarak tanımlanan işçi, 4/C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 gün olduğunu, 4/B olarak tanımlanan eski tabirle Bağ-Kurlular yani işverenler için ise bu sürenin 9 bin gün olarak uygulandığını hatırlatan Baran, “Ülkemizde vergi vererek, istihdam sağlayarak, işyeri açarak, katma değer oluşturarak ekonomiye katkı sağlayan aralarında Ankara Ticaret Odamızın üyelerinin de bulunduğu işverenlere uygulanan prim ödeme gün süresinin düşürülmesini talep ediyoruz” dedi.

ATO Başkanı Baran’ın talebine olumlu karşılık veren Bakan Bilgin, konuyla ilgili olarak bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Bakan Bilgin, bu çerçevede SGK’nın 4/B çerçevesine giren tüm işverenlerin aynı şekilde değerlendirilmeyebileceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceğini söyledi.