ATO Başkanı Baran'dan 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesindeki firmalara kutlama

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Engineering News Record Dergisi’nin 2022 yılına ait “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde yer alan, 42 müteahhitlik firması ile 4’ü Ankara merkezli 6 teknik müşavirlik firmasını kutladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Engineering News Record Dergisi’nin 2022 yılına ait “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde yer alan, küresel çapta elde ettikleri bu başarı nedeniyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen törende ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan, 25’i Ankara merkezli toplam 42 müteahhitlik firması ile 4’ü Ankara merkezli 6 teknik müşavirlik firmasını kutladı. Baran, “Dünya çapında başarıyla ortaya koydukları iş yapma kabiliyetleri ile bayrağımızı dalgalandıran, gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile ekonomimize döviz kazandıran ve istihdam sağlayan firmalarımızı yürekten kutluyorum. Firmalarımız yürüttükleri faaliyetlerle proje inşa etmenin yanı sıra ülkemizin geleceğinin de inşasına katkı sağlıyor” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, “Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi” listesinde Çin’den sonra ikinci sıraya Türkiye’nin adını yazdıran 42 firmanın 25’inin, “Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşaviri” listesinde yer alan 6 Türk teknik müşavirlik firmasından 4’ünün de Ankara merkezli olduğunu kaydederek, “Uluslararası başarılara imza atan firmalarımız, Ankara’nın siyasetin yanı sıra ekonominin de Başkenti olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri alanında yarım asra yaklaşan bir tecrübeye sahip olan Türk müteahhitlerinin, 1972 yılından bu yana 133 ülkede 479 milyar dolar tutarında 12 bine yakın proje üstlendiğinin altını çizen Baran, “Firmalarımız, dünyanın beş kıtasında hizmet kalitesi, fiyatı, tecrübesi, nitelikli iş gücü ve cesaretiyle çetin rekabet şartlarının sürdüğü bu alanda başarılara imza atıyorlar” dedi.

Türk müteahhitlik firmalarının dünyanın dört bir yanında konut ve rezidans projelerinin yanı sıra karayolları, tüneller, köprüler, fabrikalar, ticaret merkezleri, enerji santralleri ve havalimanları inşa ettiğini bildiren Baran, şunları söyledi:

“Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörü ülkemizin rekabet gücüne, milli gelirine, ödemeler dengesine, ihracatına ve istihdamına sağladığı katkı ile lokomotif bir sektör durumunda. Firmalarımız, farklı ülkelerde üstlendikleri projelerle ülkemize döviz kazandırırken, hizmet ihracatımıza ve istihdama katkı sağlıyor. Uluslararası rekabet alanında faaliyet göstermeleri nedeniyle yüksek teknolojiyi yakından takip eden firmalarımız, sektöre öncülük ederek bu alanda faaliyet gösteren firma sayımızın artmasına da katkı sağlıyor. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ayrıca 2022 yılında 34 milyar dolar düzeyine çıkan inşaat malzemeleri ihracatının artmasında da rol üstlenmiştir. Tüm firmalarımızı kutluyor, başarılarıyla gurur duyuyoruz.”