ATO Başkanı Baran'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

ATO üyelerinin gündeminde yer alan konuların arz edildiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ATO üyelerinin gündeminde yer alan ve reel sektörü yakından ilgilendiren konuları aktardıklarını belirtti.

Baran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza arz ettiğimiz konulardan biri, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan ve devam eden yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı imkânı veren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili idi. Konut ve onlarla birlikte ihaleye çıkan yapım işlerine ilişkin ek fiyat farkı ve süresi getiren düzenlemenin sektörün tamamını kapsamasına ilişkin talebimizi ilettik. Arz ettiğimiz konulardan bir diğeri de, sağlık sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında güncellenmesi gereken fiyatlar ve tahsilat süreleri konusu idi. Sektörlerimizin daha verimli çalışabilmesine ilişkin görüş ve önerilerimizi arz etme fırsatı bulduğumuz toplantıda, sorunlarımıza yakın ilgi gösteren, görüş ve önerilerimizi dikkate alan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şükranlarımızı sunuyorum”

Ziyarette Baran’a ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldız ve Yasin Özyolu ile ATO 67 No’lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Bülent Yük, 48 No’lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Meclis Üyesi Muharrem Kılıç, 3 No’lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Metin Demir, 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Gökhan Subaşı ile iş insanları Adnan Erdoğan ve Aytaç Dinçer eşlik etti.