ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tüm dünyanın salgından savaşlara, iklim değişikliğinden kıtlık ve su sorununa birçok sorunla mücadele ettiği ve Türkiye’nin yüzyılın felaketi depremi yaşadığı dönemde milletçe dayanışma, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin daha da önemli hale geldiğini belirterek, “Manevi dünyamızı zenginleştiren bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışmamızı artırarak, milletçe güçlükleri, zorlukları aşacak, hedeflerimize ulaştıracak bağımızın daha da kuvvetlenmesine vesile oluyor. Bu mübarek günlerin hayırlar getirmesini ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi.

ATO Başkanı Baran, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramların Türk milletinin sahip olduğu bağlılık duygusunu kuvvetlendirdiğini, paylaşımlarını artırdığını, dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini kaydeden Baran, bayram günlerinin milletçe manevi gücü artırmaya da vesile olduğunu söyledi.

Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya olarak Kovid 19 salgını ardından Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, kuraklık, su sorunu gibi ciddi sorunlarla mücadele halindeyken, ülkemiz yüzyılın felaketi depremi yaşadı. Bu zor günlerde en büyük gücümüzün kardeşlik ve dayanışma duygularımız olduğunu bir kez daha idrak ettik. Manevi dünyamızı zenginleştiren bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışmamızı arttırarak, milletçe güçlükleri, zorlukları aşacak, hedeflerimize ulaştıracak bağımızın daha da kuvvetlenmesine vesile oluyor. İş dünyası olarak bu güçlü duygularımızı ticarete, yatırıma, istihdama aktararak istikbalimiz için gelecek nesillerimize daha güzel bayramlar sağlama hedefiyle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin hayırlar getirmesini ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyor, tüm İslam âleminin ve milletimizin bayramını kutluyorum.”