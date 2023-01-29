Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy?u makamında ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran, ATO?nun 10 No?lu Basın-Yayın Meslek Komitesi Üyeleri ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy?u ziyaret ederek, sektörel sorunları ve çözüm önerilerini aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı?nın 2003 yılından bu yana Ücretsiz Ders Kitabı Projesi?ni başarıyla yürüttüğünü belirten Baran, kitaplarının basımının Milli Eğitim Bakanlığı yayınevlerinin yanı sıra özel sektör yayınevleri tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti. Baran, ?Ders kitabı yayıncılığı alanında faaliyet gösteren yayınevleri, son dönemde yaşanan pandemi, döviz kurlarındaki oynaklık ve kağıt fiyatları nedeniyle sıkıntılı günler yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı?nın ders kitabı basım işinde özel sektörden daha çok hizmet alınması istihdam kaynağı olan sektörün devamlılığı açısından önem taşımaktadır? dedi.

?Ders kitabı alım miktarlarının artırılarak yaklaşık yüzde 70 düzeyinde bir orana getirilmeli?

Baran, 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarının yüzde 74?ünün özel, yüzde 26?sının Milli Eğitim Bakanlığı yayınevleri tarafından basıldığını bildirerek, ?2022 yılında kitap basımının yüzde 52,5?i özel sektör tarafından yapılırken yüzde 47,5?i Milli Eğitim Bakanlığı yayınevleri tarafından gerçekleştirilmiş. Ders kitabı yayıncılığı sektörüne destek olunması amacıyla, özel sektör yayıncılarından ders kitabı alım miktarlarının artırılarak yaklaşık yüzde 70 düzeyinde bir orana getirilmesi talep ediliyor? diye konuştu.

Baran?a ziyaretinde Ankara Ticaret Odası?nın 10 No?lu Basın-Yayın Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Atila Karakaya, Caner Vural, Paşa Sarman ve Ankara Sanayi Odası?nın 8 No?lu Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Komitesi Meclis Üyeleri Fırat Gündoğan ve Mehmet Osmanbeyoğlu eşlik etti.