ATO'da erkek berberlere saç kesim eğitimi

Ankara Ticaret Odası (ATO) 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Solanları Meslek Komitesi ile Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile “Erkek Saç Kesimi Masterclass Eğitim Programı” düzenledi.

Üyelerini düzenlediği eğitim programlarıyla destekleyen Ankara Ticaret Odası (ATO), erkek berberleri için saç kesimi eğitimi verdi. ATO’nun 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Solanları Meslek Komitesi, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile “Erkek Saç Kesimi Masterclass Eğitim Programı” düzenledi.

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen programın açılışı ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran tarafından gerçekleştirildi. Eğitim programına katılanlara seslenen Baran, kuaförlük ve berberlik mesleğinin dünyadaki trendleri takip ederek bilgi ve donanımını güncellediğini belirterek, “Sektörlerde güncel olmak ancak eğitimle mümkün. Berberlik mesleğinin gerekli bilgi ve donanıma sahip usta ellerde, hijyenik koşullarda, belli kalite ve standartlarda ürünler kullanılarak icra edilmesi çok önemli” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası olarak eğitim konusunu çok önemsediklerini ve gündemde her zaman ilk sıraya koyduklarını bildiren Baran, eğitim programları oluştururken ATO’nun sektörleri temsil eden 68 Meslek Komitesi’nin yol gösterici olduğunu söyledi.

Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde nitelikli işgücünün önemine dikkati çeken Baran, eğitim programlarının işgücünün niteliğini artırmaya büyük katkı sağladığını kaydetti.

Kuaför, berber ve güzellik salonlarının gündem gelişmelerinden doğrudan etkilendiğine dikkat çeken Baran, pandemi sürecini hatırlattı. ATO’nun Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi’nin pandemi sürecinde sektörün zararını en aza indirmek için büyük gayret gösterdiğini belirten Baran, şöyle konuştu:

“Komitemiz, salgının olumsuz etkilerini tersine çevirmek için canla başla çalıştı. Pandemi sürecinde kapalı oldukları dönemi dayanışma içinde marka oluşturmak için çalışarak geçirdiler ve Kuaförler Kooperatifi’ni kurarak üretime yöneldiler. Sektördeki firmalar, birbirlerini destekleyerek ortaya bir çalışma koydu, biz de Ankara Ticaret Odası olarak bu çalışmayı destekledik. Yerli ve milli üretime dayanan kooperatifin, ithal ürün kullanımı, yüksek fiyat, kayıt dışı ve haksız rekabet gibi sektörün birçok sorununa katkı sağladığını düşünüyorum.”

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise konuşmasında göreve geldiklerinde üyelerine Ankara Ticaret Odası ile birlikte ortak çalışacaklarının sözünü verdiklerini belirtti. Ortak eğitim ve faaliyetlerin sözünü yerine getirdiklerini ifade eden Kara, “Bugün burada ATO Meclis ve Komite Üyesi meslektaşlarımızla beraberiz. Sözümüzün arkasındayız. Güzel bir eğitimle beraber başlayan ilişkilerimiz inanıyorum ki bundan sonra da devam edecek” açıklamalarında bulundu.

ATO 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Çetin İnalkaç ise komite olarak mesleki eğitimleri periyodik ve geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını anlattı.

ATO 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ömer Sarıoğlu ise Ankara Ticaret Odası’nın esnaf odaları ile beraber olduğuna ve bu beraberliğin sektörün konforunu attırdığını vurguladı.

Sarıoğlu, şunları kaydetti: “Kuaförler ve berberler toplumun gizli psikologlarıdır. Salonumuza gelen misafirlerimizle bir aile oluyoruz. Yeri geliyor kimseye anlatamadığı sıkıntıları bizlere anlatıyor. Kuaförlerin, berberlerin, psikolojileri iyi olursa toplum iyi olur diyoruz. Onun için de bu eğitimlerle bir araya gelmeyi, yenilenmeyi çok değerli buluyoruz.”

ATO 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Üyesi Hanım Zeynep Azeritürk Özdem ve çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı eğitim programında Uzman Osman Balcı’nın erkek saç kesimi, boyama ve diğer işlemleri anlattığı seminer, örnek uygulamaların icra edilmesiyle sona erdi.