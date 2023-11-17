ATO'dan büyükelçilere ve yabancı misyon temsilcilerine resepsiyon

Ankara Ticaret Odası (ATO), TRAVELEXPO Ankara Fuarı’nda büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcilerini ağırladığı bir resepsiyon verdi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyetin ve ATO’nun 100’üncü yılı sebebiyle Başkent’te görev yapan büyükelçiler ile yabancı misyon temsilcilerini ATO’nun “TravelExpo Ankara 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”nda açtığı stantta konuk etti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nun da aralarında bulunduğu 50’ye yakın ülkeden büyükelçi ve yabancı misyon temsilcisinin yer aldığı resepsiyonda konuşan Baran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemini ve Türk milletinin verdiği mücadeleleri hatırlatarak, “O gün sermayesi bile olmayan genç bir ülke olan Türkiye, kıtalar aşan stratejik yatırımlara imza atan, mal ve hizmetleriyle küresel tedarik sisteminde yer alan güçlü bir ülkeye dönüştü. Bugün yakın coğrafyamızda sıkıntılı süreçler yaşanırken, Türkiye güvenli bir liman, bir huzur adası olarak varlığını sürdürüyor” diye konuştu.

Baran, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına da değinerek, “İsrail’in Gazze’yi hedef alarak başlattığı ve daha sonra tüm Filistin topraklarına yönelik olarak genişlettiği, çok sayıda masum çocuk, kadın ve yaşlı sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları esefle kınıyoruz” diyerek, bölgede kalıcı barışın tesis edilebilmesi için uluslararası kuruluşları göreve davet etti.

“Ankara sizin de eviniz”

Cumhuriyet’in bağımsızlık ruhunu yansıtan Başkent’te Cumhuriyet’in ve Ankara Ticaret Odası’nın ikinci yüzyılına başlamanın heyecanını taşıdıklarını anlatan Baran, “Binlerce yıllık tarihinde birçok medeniyetin yaşam sürdüğü Ankara’mız, Cumhuriyetimizin başkenti, Ankara Ticaret Odamızın ve 130’u aşkın ülke büyükelçiliğinin merkezi. Bu nedenle Ankara sadece bizim değil, siz saygıdeğer büyükelçilerimizin, diplomasi temsilcilerimizin de evi” dedi.

Bir asırlık sürede reel sektörün sesi görevini üstlenen ve iktisadi gelişime öncülük eden Ankara Ticaret Odası olarak yeni başarılar yazmak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Baran, Ankara’nın eğitimde, sağlık, kongre ve fuar turizminde Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Baran, “Ankara ekonomisinin ağırlığı hizmet sektöründe. Bugün içinde bulunduğumuz fuarın konusu olan turizm, ekonomimizin yüzde 70’ten fazlasını oluşturan hizmet sektörünün en önemli unsurları arasında yer alıyor” dedi.

Üniversite, kamu ve özel hastaneleriyle Ankara’nın sadece Türkiye’ye değil, dünyaya hizmet verdiğini ifade eden Baran, “Başkent yüksek teknolojili sağlık hizmetleri, yetişmiş insan gücü ve teknolojik altyapısı ve maliyetleri itibarıyla sağlık turizmi için avantajlı durumda. 52 hastane, 25 özel tıp merkezinin de aralarında olduğu 376 merkezle verdiğimiz hizmetlerden yararlanan sağlık turisti sayısı her geçen gün yükseliyor. 2019 yılında 100 bin hastayı ağırlayan Başkentimiz geçen yıl yaklaşık 350 bin yabancı hastayı konuk etti” ifadelerini kullandı.

“Ankara insanlık tarihine ışık tutuyor”

Ankara’nın tarihi ve kültürel miraslarıyla da önemli bir şehir olduğunun altını çizen Baran, “Ankara’nın binlerce yıllık geçmişi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi dâhil olmak üzere 77 ayrı müzeyle insanlık tarihine ışık tutuyor. Bunlardan biri Polatlı ilçemizde yer alan Gordion Antik Kenti. Aynı şekilde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren bir diğer değerimiz de Ahi Şerafeddin Camii. Bir diğer adı Aslanhane olan bu cami de ahşap direkleri ve sütunlarıyla 800’lü yıllardan kalan çok önemli bir değerimiz. Yani Ankara tam anlamıyla üstü örtülü bir hazine” ifadelerine yer verdi.

“Direkt uçuşlar için farkındalık”

Dünyanın yaklaşık 35 destinasyonuna Ankara’dan direkt ulaşımın mümkün olduğunu belirten Baran, İstanbul aktarmalı olarak da tüm kıtalara ulaşımın mümkün olduğunu söyledi. Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak uzun zamandan bu yana direkt uçuşlar konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor ve yeni destinasyon taleplerinde bulunuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz TravelExpo, Ankara’nın çekici özelliklerini ziyaretçilere tanıtırken, farklı ülke büyükelçiliklerin açtıkları stantlarla yabancı ülkeleri ve onların turizm potansiyelini de bize tanıtacak. Ankara Ticaret Odası olarak bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor ve uluslararası turizm endüstrisinin temsilcileriyle, seyahat meraklılarıyla ve iş birliği yapmak isteyen herkesle bu fuarda buluşmayı dört gözle bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Resepsiyonun kapanışında Devlet Modern Dans Topluluğu tarafından “Anadolu’dan Esintiler" gösterisi ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından “Gelenekten Geleceğe Defilesi” sunuldu.

Resepsiyona 50 ülkenin misyon temsilcileri katıldı

ATO Başkanı Baran’ın ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı resepsiyona aralarında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Çin, Brezilya, Avusturya, Ukrayna, Belarus, Macaristan, Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Arjantin, Polonya, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, Angola, Arnavutluk, Bahreyn, Çek Cumhuriyeti, Ekvator, Endonezya, Estonya, Etiyopya, Filipinler, Gambiya, Guatemala, Kolombiya, Lübnan, Moğolistan, Panama, Slovakya, Tanzanya, Venezuela, Vietnam, Zambiya, Uruguay’ın da yer aldığı yaklaşık 50 ülkenin misyon temsilcisi katıldı. Resepsiyona ayrıca Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, rektörler, diplomatlar ve STK temsilcileri de katıldı.