ATO'dan Cumhuriyet'in 101. Yılı için '101'de 101 Ankara' takvimi

Ankara Ticaret Odası (ATO), Başkent’in sahip olduğu değerler konusunda farkındalık oluşturarak, tanıtım ve turizmine destek olmak amacıyla Cumhuriyet’in 101. yılına girdiği 2024 yılı için Başkent Ankara’nın doğal, tarihi ve kültürel 101 destinasyonunun yer aldığı bir takvim hazırladı. Takvime yerleştirilen QR kod ile ATONET Mobil Uygulaması üzerinden 101 turizm destinasyonunun bilgilerine ulaşılırken, seçilen 12 destinasyonun fotoğrafı da yılın 12 ayının takvim yapraklarında yer aldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın gizli kalmış tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin tanıtımının yapılarak turizm sektörünün gelişip ilerlemesi konusunun gündemlerinde her zaman ilk sıralarda yer aldığını belirterek, “Cumhuriyetimizin ve Ankara Ticaret Odamızın 101. yılında, Başkentimizin 101 destinasyonunun her birini turizmde cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi Ankara’da ağırlayacağımız günler için çalışıyoruz” dedi.

ATO’nun 2024 yılı takviminin üzerine yerleştirilen QR kod aracılığıyla ATONET Mobil Uygulaması üzerinden 101 kültür ve turizm destinasyonunun görsel, lokasyon ve tanıtım bilgilerine tüm detaylarıyla dijital olarak ulaşılabiliyor.

Tulumtaş Mağarası’ndan Davutoğlan Kuş Cenneti’ne, Augustus Tapınağı’ndan Direksiyon Binası’na, Hamamönü’nden Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ne, Beynam Atatürk Ormanı’ndan Kesikköprü Baraj Gölü’ne Ankara’nın bilinen veya gizli kalmış turistik rotalarının güncel bilgilerle paylaşıldığı takvimde seçilen 12 destinasyonun fotoğrafı da 12 ayın takvim yapraklarında yer alıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Gordion ve Aslanhane Camii de ATO Takvimi’nde

ATO’nun duvar ve masa takvimi olarak hazırlattığı basılı takvimin ilk yaprağında, 101 destinasyonun isimlerine Hitit Güneş Kursu Heykeli etrafında grafik çalışmasıyla yer verilirken, takvimin Ocak ayı yaprağında “Hacı Bayram Veli Camii”, Şubat ayında “CSO ADA”, Mart ayında “Aslanhane Camii”, Nisan ayında “Cumhuriyet Müzesi- II. TBMM Binası”, Mayıs ayında “Gordion Antik Kenti”, Haziran ayında “Gençlik Parkı”, Temmuz ayında “Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi”, Ağustos ayında “Eymir Gölü”, Eylül ayında “Devlet Resim ve Heykel Müzesi”, Ekim ayında “Ankara Kalesi”, Kasım ayında “Anıtkabir” ve Aralık ayı yaprağında ise “Kuğulu Park”ın fotoğrafları yer alıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren “Gordion Antik Kenti” ile “Aslanhane Camii”nin yer aldığı takvimde, fotoğrafların yerleştirilmesinde özel günler dikkate alındı.

101 destinasyon ATONET’te

Takvimde yer alan 101 destinasyonun güncel konum bilgilerine Ankara Ticaret Odası’nın dijital uygulaması ATONET üzerinden ulaşılabilirken, basılı takvim yanında dağıtılmak üzere takvim yaprakları boyutunda, Z katlanır basılı bir harita da hazırlandı.

Ankara Tavşanı ile Başkent gezisi

ATO takviminde nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan ve koruma altın altına alınan Ankara (Angora) tavşanı ilüstrasyonuna da yer verildi. İlk sayfada okuyucuyu karşılayan ATO’m adı verilen Ankara tavşanı, her bir takvim yaprağında yer alan görsellere uygun kıyafet, eşya ve aksesuarlarla destinasyonları tanıttı.

Takvimin hazırlanmasında T.C. Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü fotoğraf arşivlerinden yararlanıldı. Ayrıca profesyonel çekimler için fotoğraf sanatçısı Mirza Kök, Tunç Özceber, Ali Fatih Akçay’dan da destek alındı.

ATO’nun ikinci takviminde İzmir İktisat Kongresi yer aldı

Ankara Ticaret Odası’nın artık geleneksel hale getirerek her yıl hazırladığı, Atatürk ve Cumhuriyet temalı 3 boyutlu diğer takviminde ise bu yıl Cumhuriyet ilan edilmeden hemen önce 1923 yılında düzenlenen, siyasi bağımsızlığın ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkün olabileceğine vurgu yapılan, oda ve borsa yapılanmalarının miladı ve çıkış noktası kabul edilen İzmir İktisat Kongresi’ne yer verildi.

Takvimde, “İzmir İktisat Kongresi” görseli ile birlikte Atatürk, Türk Bayrağı ve Atatürk’ün “Ekonomik kalkınma Türkiye’nin hür ve bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye üküsünün belkemiğidir” sözü ile kongrenin amblemi de yer aldı.